台積電入列！外媒曝可成為百萬富翁3檔科技股

台積電是全球最大的半導體製造商，生產的半導體產量約佔全球半導體產量的三分之二，先進晶片產量約佔全球先進晶片產量的90%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球少數幾家公司憑藉其獨特的優勢，能夠長期蓬勃發展，科技股仍然是市場整體成長的最佳選擇。外媒The Motley Fool報導，這些公司創造社會文化變革，因此這種趨勢不容忽視，這種情況在近期或遠期都不太可能改變。有哪家擁有足夠長的市場壽命，足以讓股東成為百萬富翁呢？其中三家前景光明的公司脫穎而出，分別是台積電、安謀（Arm）和博通。

台積電是全球最大的半導體製造商之一，其生產的半導體產量約佔全球半導體產量的三分之二，先進晶片產量約佔全球先進晶片產量的90%。

請繼續往下閱讀...

輝達和英特爾等製造商將生產晶片委交台積電代工。這種主導地位確實成了晶片製造商乃至各國政府的痛處，他們擔心如此重要的晶片供應過於依賴單一的外國供應來源。一些半導體公司（尤其是在新冠疫情導致供應鏈中斷之後）正在努力提高製造自給自足能力。例如，早在2022年，英特爾就承諾斥資280億美元在俄亥俄州建造兩座新的晶片代工廠。

然而，自那時起，這些設施的竣工日期已被推遲到至少2030年。事實證明，建立新工廠來生產先進的微晶片既複雜又昂貴。同時，像台積電這樣的競爭對手也在不斷發展，並且由於其生產設施已經產生了盈利收入，因此可以輕鬆承擔升級產能的費用。對於晶片公司來說，更可行且通常更便宜的模式是讓台積電保持其在晶片市場的主導地位，並按照其條款與其合作。

無論如何，這就是蘋果正在做的事情。它甚至沒有嘗試建立自己的製造工廠，而是與台積電合作，在亞利桑那州建造一座大型生產設施。

事實上，台積電已承諾僅在美國境內就投資高達1650億美元用於生產設施，讓美國公司能夠獲得所需的供應，但將這項努力的成本和風險轉嫁給一家已經證明自己知道如何盈利地製造晶片的公司。底線是什麼？只要世界需要半導體，它就會指望台積電以某種方式提供它們。

第二是安謀，該公司並非自行生產晶片，而是設計晶片，然後將這些技術授權給傳統晶片製造商。與輝達或英特爾相比，這或許不算是什麼大生意；上財年的總收入僅40億美元。

然而，這是一種獲利能力可靠的商業模式，利潤率很高。去年40億美元的營收中，近8億美元轉化為淨收入。對於尋求成長的投資者來說更重要的是，去年 24%​​ 的銷售額成長可能只是未來的預兆。

第三是博通，迄今為止，人工智慧革命的大部分都圍繞著輝達。這可以理解。畢竟，正是輝達的專用處理器才使得現代人工智慧成為可能。然而，處理器只是整個拼圖的一小部分。將資料中心內數千個不同的處理器相互連接，以創建真正的神經網路。這正是博通的用武之地。

博通提供了這些關鍵的解決方案。例如，就在上週，博通發布了業界首款800G AI 乙太網路介面卡。這意味著這項網路技術能夠以高達每秒800千兆位元的速度處理資料，這比面向家庭消費者的典型光纖寬頻連線速度快約800 倍，能夠將數百個處理器連接到一個可管理數萬億個數位資料點的平台。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法