載7000輛廉價電動車巨型貨櫃船抵英 比亞迪鯨吞引擔憂

一艘載有7000輛廉價電動車的中國巨型貨櫃船已抵達英國，準備向歐洲市場投放大量電動車。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一艘載有7000輛廉價電動車的中國巨型貨櫃船已抵達英國，準備向歐洲市場投放大量電動車。

長219公尺的「比亞迪西安號」油輪於週一（10月20日）抵達布里斯托附近的皇家波特伯里碼頭。這艘油輪高16層樓，船寬38公尺，是比亞迪在全球銷售飆升之際推出的第五艘巨型油輪。

「西安號」最大載客量為9200輛，於今年6月首航，目前已停靠地中海及比利時安特衛普。由於川普的關稅政策，比亞迪被美國拒之門外，該公司加大了在歐洲的佈局。

英國尤其成為目標，因為英國不對汽車徵收進口關稅，而歐盟國家則徵收高達35%的關稅。因此，英國的汽車銷量超過了除中國以外的其他國家，這引發了人們對廉價汽車湧入英國可能損害英國國內汽車行業的擔憂。

比亞迪於2022年進入英國市場，上個月銷量年增逾880%，已超過特斯拉。比亞迪目前在英國擁有100家零售店，上個月銷量達到1萬1271輛，佔據了英國汽車市場3.6%的佔額。

