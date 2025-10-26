松茸「一包3千元」搶賣光 日媒曝價格飆漲「很厲害」原因

破紀錄的高溫和缺雨導致秋季美味之王松茸的生長遲緩。日本今年主產區遭遇歉收，價格飆漲。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕破紀錄的高溫和缺雨導致秋季美味之王松茸的生長遲緩。日本去年松茸豐收，市場繁榮，但今年主產區卻遭遇歉收，價格飆漲。

10月中旬，產自該縣南部高木村的松茸開始出現在東京銀座長野縣直銷店「銀座長野」的貨架上。長野縣是日本最大的松茸產地，而南信州則是主要產地之一。

一包松茸售價1萬至1.5萬日圓（台幣3千元），每包約15公分長，前一天採收。顧客們對此很感興趣，說：「雖然很厲害，但價格也貴。」不過，當天很快就結束銷售賣光。

根據高木村松茸振興會介紹，松茸的採摘通常從9月開始，但今年延後到了10月初。此外，10月下半月也沒有採摘，原定4天的招商店銷售活動也縮短到了1天。

會長中田一史（73歲）表示：「從本月中旬開始天氣變得非常寒冷，我們根本無法採摘。這是自然現象，沒辦法，但我希望這種情況至少能持續到月底。」據長野縣林業中心稱，縣內其他地區的採摘也出現了延遲，降雨不足可能是其中一個因素。

號稱日本最大國產松茸批發商的松茸村（廣島縣世羅町）目前的松茸批發量僅為平時的三分之一左右，而且自10月中旬以來，松茸到貨量一直在下降。

