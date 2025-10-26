反制中國把稀土武器化 美大使葛拉斯：日將助美開採稀土和加工

美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）近日在表示，隨著中國擴大稀土出口管制措施，日本與美國簽署的貿易協議中承諾向美國投資5500億美元的一部分，將用於振興和開發美國的採礦和礦石加工。（美聯社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國駐日本大使葛拉斯近日在1場活動中表示，隨著中國擴大稀土出口管制措施，日本與美國簽署的貿易協議中承諾向美國投資5500億美元（新台幣16.9兆元）的一部分，將用於振興和開發美國的稀土和礦石加工。針對中國擴大稀土出口管制措施，美國為首的西方國家已加快稀土供應的合作速度。

綜合日本媒體報導，葛拉斯在東京舉行的「富士山對話」中發表演說，批評中國對稀土及相關技術實施的廣泛出口管制措施，稱此舉「是扼殺和控制全球供應鏈的又一伎倆」。

中國政府10月9日擴大了稀土出口管制措施，增加了5種稀土元素，並對半導體用戶進行額外的審查，新措施將自11月8日啟動；新增的5種稀土元素包括鈥、鉺、銩、銪、鐿，加上今年4月中國實施出口管制的7種稀土元素，各種稀土生產和加工設備也將面臨出口管制。

葛拉斯表示，美國超過 70% 的稀土進口來自中國，美國至少有 15 種關鍵礦產完全依賴進口，「好消息是，美國和日本正在為這種不可持續的局面尋找解決方案」，並說日本7月與美國簽訂的貿易協議中，同意對美國投資5500億美元的一部分，將用於開發美國的礦山和礦石加工。

參與「富士山對話」的其他專家也對中國擴大稀土出口管制措施表示擔憂，並警告與中國進行經濟合作的風險正在增加。

東京大學公共政策大學院教授宗像直子警告：「這些限制非常廣泛，中國已將「經濟依賴的武器化提升到全新的層次，這將對經濟產生影響，因此每個國家都需要在管理經濟時將國家安全放在首位。」

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）地緣政治與外交政策主任車維德建議，（民主國家）應形成針對中國在關鍵礦產和其他問題進行脅迫的集體威懾，以幫助該地區較小的國家因應日益增加的壓力。

美國為首的西方國家已加快稀土供應的合作速度。美國總統川普20日與到訪的澳洲總理艾班尼斯在白宮簽署一項總值高達85億美元（新台幣2619億元）的協議，以增加關鍵礦物和稀土的開採和加工能力，降低對中國供應的依賴，日本將參與該協議的部分計畫。

川普10月27日將訪問日本，並將和日本新首相高市早苗會面。美國官員表示，川普將在亞洲之行期間尋求與貿易夥伴簽署經濟協議和重要礦產協議。

