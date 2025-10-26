年底出遊別踩雷！「最糟航空公司」榜單揭曉 這家簡直是旅客惡夢

美國航空（American Airline）成為顧客滿意度最低的航空公司。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕年底出遊旺季將至，若計畫出國旅遊，現在就能開始訂機票，但為避免踩雷，哪家航空公司最糟糕也引發關注。根據數位行銷公司Click Intelligence的顧客滿意度分析，在排行最糟的前10名航空名單中，美國航空（American Airline）排名第1，成為顧客滿意度最低的航空公司。

英國倫敦的數位行銷公司Click Intelligence建立了一套「不滿指數」，綜合4大指標，包含乘客體驗評分（1至10分）、航空評鑑機構Skytrax的星級評價（1至5星）、關於航空投訴的搜尋量，以及安全事故紀錄。

美國航空以56分的不滿指數高居全球首位。儘管該公司每年運送超過2.11億名乘客、航點遍布350個城市，卻拿下全榜最低的乘客體驗評價之一，且安全事故多達11起，居所有航空之冠，還累積了數百件行李遺失的線上投訴。此外，今年美國航空還發生乘客在飛行途中被膠帶纏住，遭遇亂流而受傷，機艙冒煙被迫離開座位，還被迫忍受他人偷抽電子煙。

緊隨其後的是美國邊疆航空（Frontier Airlines），不滿指數達55分。該公司每年運送3330萬名乘客、飛往105個航點，卻只拿下2分（滿分10分）的乘客體驗評價，為所有受評航空中最低，且累計5起重大事故。

第3名則是美國聯合航空（United Airlines）。儘管它的航線最為龐大，服務373個航點、每年運送1.736億名乘客，但依然無法取悅旅客，僅獲3.3分乘客體驗與3星Skytrax評價。

法國航空（Air France）排名第4，與美航並列最多的11起安全與營運事故。該公司每年服務3150萬名乘客、航點190個，行李遺失問題嚴重，在「行李丟失」的網路搜尋量中居第二，每10萬名乘客就有281次相關搜尋。

第5名則是愛爾蘭廉航巨頭瑞安航空（Ryanair）。儘管該公司每年運送1.84億人、飛往234個城市，仍僅獲得2.8分乘客體驗與3星評價。

其他進入前十名的其他航空包括，第6名亞洲航空（AirAsia）、第7名墨西哥航空（Aeromexico）、第8名北歐航空（SAS）、第9名匈牙利維茲航空（Wizz Air）、第10名英國航空（British Airways）

英航的出現特別引人注目，因為該公司以「高端」形象著稱。它每年運送4600萬名乘客、航點達200個，但乘客體驗僅有6分（滿分10分）。更糟的是，英航的行李遺失率居全球第一，每10萬名乘客就有319次相關搜尋，且一年內發生10起事故。

顧客滿意度專家歐文（James Owen）表示，排名最差的航空公司都有一個共通點，他們把服務問題當成「個別事件」，而不是連續的體驗，這會讓乘客的挫折感隨時間累積。他說「當一間航空公司丟了你的行李、延誤了你的航班，接著又讓你在電話線上等上幾個小時，每一個問題都會放大前一個的挫折，最終把小麻煩變成大災難。」

