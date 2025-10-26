川普亞洲行豪賭 BBC剖析：區域盟邦憂成美中交易祭品

美國總統川普（左）26日飛抵馬來西亞吉隆坡，展開亞洲行首站訪問，由馬來西亞首相安華（右）親自迎接並陪同檢閱儀隊。（彭博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普26日重返亞洲舞台，展開重返白宮後的首次外訪。一場攸關全球經濟走向的貿易豪賭也隨之揭幕。據英國廣播公司（BBC）分析，此行核心雖是川普與中國國家主席習近平的貿易攤牌，但對日本、南韓與東協而言，卻是一場深陷「交易恐懼」的危機，憂心自身利益將在美中談判中被犧牲。

BBC北美記者澤克爾（Anthony Zurcher）指出，川普此行的成敗完全繫於中國。他的目標明確而單純：迫使習近平恢復採購美國農產品、放寬對稀土材料的出口限制、為美企打開市場，並藉此避免一場足以摧毀全球經濟的全面貿易戰。據BBC分析，對川普而言，能否帶著與日、韓的關稅協議及對中方的實質讓步風光返美，就是這場豪賭的全部勝負。

然而，習近平手中握有不少籌碼。BBC駐中記者碧嘉蘭（Laura Bicker）分析，習近平正利用其對稀土的壟斷優勢，以及停止採購美國大豆的手段，精準打擊美國的弱點與川普的農村票倉。北京似乎已準備好承受關稅帶來的痛苦，畢竟美國市場對中國出口的重要性已不如以往。習近平雖面臨內部經濟挑戰，但他顯然在下一盤「更長遠的棋」。據分析，若川普同意在先進AI晶片出口或對台軍事支持上讓步，北京才可能鬆手。

這場「短期交易客」對決「長期戰略家」的賽局，讓亞洲盟邦坐立難安。BBC亞洲商業記者特瓦里（Suranjana Tewari）指出，從越南、印尼到新加坡，這些深度融入美國供應鏈卻又高度依賴中國需求的經濟體，正焦急地尋求在關稅戰中喘息的空間。

BBC東南亞記者赫德（Jonathan Head）分析，對東協而言，他們被迫配合川普上演一場為他量身訂做的「泰柬和平秀」，但自身最關切的緬甸內戰等議題卻被晾在一旁。而在東北亞，據BBC評論，情況同樣棘手。日本新任首相高市早苗如何確保日本汽車業利益並鞏固安保承諾，將是嚴峻考驗；南韓總統李在明則面臨川普要求鉅額投資的壓力，陷入進退兩難。

兩種盤算一場豪賭 區域穩定繫於一線

BBC首爾記者權赫（Jake Kwon）更點出，川普可能與北韓領導人金正恩會面的傳聞，雖暫時轉移了關稅焦點，卻也為區域增添了更多不可預測性。分析人士認為，金正恩希望藉此為其核武計畫尋求合法性。

BBC總結，這場訪問的核心，是川普願意「擲骰子」冒險的短線操作，對決習近平深謀遠慮的長期佈局。對亞洲各國而言，最大的恐懼都是在美中兩強的談判桌上，自己的國家利益被當成交換的籌碼。這場豪賭的輸贏，將決定美中關係與印太穩定的未來。

