美貿易代表：川習會將「富有成效」 雙方尋求緩解關稅危機

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易代表團在吉隆坡進行第二天會談，美方官員稱正在為川普與習近平的「富有成效會晤」鋪路，國際貿易市場對兩國緩解貿易戰的期待再度升溫。

根據路透報導，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）與財長貝森特（Scott Bessent）周日在吉隆坡舉行的東協峰會（ASEAN）期間，與中國副總理何立峰舉行今年第五輪面對面磋商。格里爾表示：「我們正接近讓兩位領導人進行一次成果豐碩會談的階段。」中方首席談判代表李成鋼也參與會議。

格里爾指出，會中討論議題廣泛，包含延長貿易措施停火協議。因為川普此前威脅自11月1日起對中國商品加徵100%關稅，回應北京擴大稀土出口限制的行動，此後雙方皆希望避免貿易戰升溫。

川普周日抵達馬來西亞，展開為期五天的亞洲行，預計在韓國與習近平面談。若吉隆坡會談順利，將為10月30日的「川習會」掃清障礙。白宮已確認會晤，但北京仍未正式宣布。

預計雙方會談焦點包括中國購買美國黃豆、台灣議題及釋放被囚禁的香港媒體人黎智英。川普也透露，將尋求中國協助處理美俄關係。

