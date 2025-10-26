擔任CEO 13年「筋疲力竭」！Meta創始人自曝每天擺出「這面孔」原因

Meta聯合創始人莫斯科維茨談到領導的痛苦，並承認擔任13年的執行長「令人筋疲力竭」；他不得不日復一日地擺出一副「內向的面孔」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕Meta的聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨（Dustin Moskovitz）談到了領導的痛苦，並承認擔任13年的執行長「令人筋疲力竭」；他不得不日復一日地擺出一副「內向的面孔」。

莫斯科維茨是Meta（前身為 Facebook）的創始人之一，他於2004年與馬克·祖克柏、愛德華多·薩維林、克里斯·休斯和安德魯·麥科勒姆共同創立了該社交平台。

2008年離開Facebook後，他保留了略高於8%的股份，根據《富比士》最新數據，他的淨資產達到120億美元，成為億萬富翁。同年，他成為工作管理軟體平台Asana的共同創辦人兼執行長。

莫斯科維茨今年稍早宣布辭去Asana執行長一職，轉任董事長一職，同時保留公司A類和B類流通股53%的所有權。

這位億萬富翁最近在Ben Thompson週一發布的Stratechery播客節目中，談到了作為Asana首席執行長的感受，儘管他性格內向。莫斯科維茨在節目中說道，「我不喜歡管理團隊，這也不是我們創辦Asana時的本意」。

他說：「我本來想做個獨立員工，或者工程主管之類的。後來，一件事接著另一件事，我當了13年的首席執行長，感覺很累。」

他補充說：「我是一個內向的人，我不得不日復一日地擺出一副內向的面孔，一開始我心想，『哦，事情會變得更容易，公司會變得更成熟，』但後來世界變得越來越混亂。川普第一次擔任總統、疫情以及所有問題，這些都讓我對公司失去了興趣，作為一名首席執行長，我需要更多地應對這類事情。」

許多著名的商業領袖都將自己描述為內向的人，從Meta的札克伯格到微軟的聯合創始人比爾蓋茨，再到股神巴菲特都是內向的企業家。

