公司破產還能請領舊制退休金嗎？關鍵在這個資格！

公司破產，還能請領舊制退休金？關鍵在於是否已符合自請退休的資格。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕勞工A在公司服務多年，擁有舊制退休金年資，但最近公司宣告破產，勞工A不禁疑問：公司都破產了，自己的舊制退休金還領得到嗎？

符合自請退休資格才能領



勞工A是否能領取舊制退休金，關鍵在於是否已符合自請退休的資格。如果勞工A尚未符合自請退休條件（例如年資或年齡不足），那麼就無法請領舊制退休金；但若勞工A已符合自請退休的資格，例如年資已滿25年，只是當時未申請退休、選擇繼續工作，那麼即使公司宣告破產，勞工A仍可依法請領舊制退休金。

申請流程怎麼走？



只要勞工符合自請退休的資格，就可以向所在地的勞工局提出申訴，由勞工局協助辦理後續的退休金請領事宜。



退休金向誰領？



舊制退休金的保管單位是台灣銀行。依規定，雇主必須將舊制退休金提繳至台灣銀行的「勞工退休準備金專戶」。該專戶雖然是以雇主名義開立，但雇主無權動用或提領帳戶內的資金，因此即便公司後來破產清算，這筆退休金仍安全保存在台灣銀行。



因此，只要勞工A符合自請退休資格，就算公司已經倒閉破產，舊制退休金仍可請領，不會消失。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法