Costco必買的7種零食 專家主廚開出鍾愛選單

〔財經頻道／綜合報導〕Costco是大眾熟知和喜愛的零食的終極目的地，這些大批量的商品，加上它的會員制度，使其價格保持在令人印象深刻的低位。這家零售商最好的部分是它的貨架上隱藏著等待被發現的寶石。

專業美食專家和主廚也對Costco也情有獨鍾，當他們不忙於工作菜單時，這裡就是他們以超低價補充心儀零食的首選之地。美媒採訪專業廚師，詢問他們在Costco必買的零食有哪些，他們給出了各種建議，從輕食到甜點，再到美味薯片，應有盡有，並列舉7種美味零食。

1. Kirkland Signature 有機烤海藻（Kirkland Signature Organic Roasted Seaweed）

每片薄海藻片都用簡單而美味的葵花籽油、芝麻油、海鹽和迷迭香萃取物混合物烘烤而成。 購物者可以以12美元的價格購買10包海藻零食，或者每份獨立包裝的價格約為 1.20 美元，這明顯比在其他雜貨店購買類似商品時通常支付的2.50美元或更多便宜。

2. 金島韓式烤豬肉乾（日前被公司召回200萬磅商品）

雖然肉乾通常價格較高，但Costco推出的近一磅重的包裝，價格實惠，方便您輕鬆儲存。 Golden Island韓式烤豬肉乾每份含有7克蛋白質，14.5盎司一袋，售價僅15美元。

3. Kirkland Signature 牛奶巧克力杏仁（Kirkland Signature Milk Chocolate Covered Almonds）

買一盒柯克蘭簽名牛奶巧克力杏仁糖，讓你的錢更值錢。這款48盎司的罐裝零食既受歡迎又經濟實惠，是長途旅行、派對，甚至是內容創作者和廚師在片場拍攝的絕佳零食。

4. 聖佩萊格里諾（San Pellegrino）

雖然嚴格來說這不算是零食，但Slicehaus的 主廚兼老闆之一Agostino Cangiano認為這是在Costco能買到的最佳下午茶提神飲品。這位主廚將這款義大利水描述為「瓶中優雅」，並指出Costco的價格讓你可以一直喝下去。整箱聖培露 （San Pellegrino） 最划算。一盒24支裝的聖培露 Essenza口味汽水售價18.50美元，相當於每罐僅售77美分。

5. Kirkland Signature 至尊整顆杏仁（Kirkland Signature Supreme Whole Almonds）

杏仁再次出現在這份名單上，因為Kirkland Signature的烤無鹽杏仁 深受Cangiano等廚師的喜愛。在漫長的工作日裡，這些袋裝堅果簡單易用，營養豐富。專家Cangiano解釋說：它們的味道很純正。當我品嚐麵團，需要調整味蕾的時候，我會把它們放在廚房裡。一袋三磅裝的生杏仁售價為13.69美元，折合每磅約4.56美元。這比堅果專賣店Nuts.com的售價便宜得多，那裡一磅生杏仁的售價為10.49美元。

6. SoKusa 蒜蓉奶油蝦片（SoKusa Shrimp Chips with Garlic and Butter）

這款油炸小吃由木薯粉和13.5%的野生蝦製成，並添加了奶油、蒜粉、洋蔥粉和醬油，增添了層層鹹香。這款小吃價格略高，在Costco可以買到兩袋16盎司的家庭裝，售價28美元（每袋14美元）。不過，與其他零售商相比，這個價格已經很划算了；例如，在沃爾瑪，一袋16盎司的售價略高於18美元。

7. 虛幻黑巧克力椰子迷你裝（Unreal Dark Chocolate Coconut Minis）

這些純素糖果的成分錶很簡單：黑巧克力、有機椰子和有機木薯糖漿。一袋近一磅重的甜點僅售12.47美元，這又是Costco以實惠價格提供優質產品的又一例證。

