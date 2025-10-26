能源轉型會讓台灣缺電嗎？ 民進黨發布4張圖卡解說

關於台灣能源轉型是否導致缺電等議題，民進黨今（26）日在臉書列出4張各項數據資料圖卡進行說明。（圖擷取自「民主進步黨」臉書粉專）

〔即時新聞／綜合報導〕關於台灣能源轉型議題，民進黨今（26）日在臉書發文指出，目前台灣處於能源轉型進行式 ，隨著最後一部核電機組正式退場，台灣邁入「非核家園」新時代。對此，有不少民眾擔憂，是否會面臨缺電、空屋問題加劇，也質疑「綠電」可行性，為此民進黨列出4張各項數據資料圖卡進行說明。

民進黨指出，能源轉型現在進行式，台灣電力結構正在改變中，並舉例像是在2022年綠能超越核電，2024年燃氣又超越燃煤；同時，核電占比歸零，讓再生能源持續上升中。民進黨表示，因電力建設持續到位，台灣備轉容量綠燈（大於10%）天數大幅改善，2020年更達到全年亮出供電綠燈的里程碑，因此台灣「不缺電」。

民進黨強調，「能源轉型＝空氣更乾淨」，並指出燃煤碳排是燃氣的2倍以上，政府推動「增氣減煤」，減少污染、降低碳排，對環境更友善。另外，在技術進步、規模擴大、設置成本降低等因素影響後，購買綠電的價格大降，例如︰太陽光電從2010年到現在降了約六成，離岸風電轉向企業購電（CPPA），更能縮小台電電價成本。

民進黨直言，能源是一個國家重要的資源，更是未來發展的動力，用理性看數據，才能討論出更適合台灣的能源政策。

