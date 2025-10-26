共同社：美日將深化造船、AI及新一代科技領域合作

美國總統川普訪日期間，日美兩國將簽署關於造船、人工智慧（AI）和下一代通訊技術合作的備忘錄。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》25日引述知情人士透露，美國總統川普27日展開東京訪問行程期間，日美兩國將簽署關於造船、人工智慧（AI）和下一代通訊技術合作的備忘錄。

據報導，作為兩國7月達成的貿易協議一部分，東京方面承諾提供巨額投資，造船業是其中一項合作領域。日美兩國政府消息人士透露，該備忘錄將涵蓋促進日本對美國造船業的投資，以提高產能、引進先進的船舶設計方法，並為造船工人建立聯合培訓計畫。

消息人士還提到稱，日本國土交通大臣金子恭之和美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）即將簽署的備忘錄，將強調擴大美國造船廠產能的必要性，以解決全球造船企業之間造船能力的不平衡問題，此舉旨在對抗中國在該行業的主導地位。

此外，該協議預計將採取的措施還包括日本提供破冰船技術。

鑑於日本在全球商用造船市場的市占率已降至1％以下，而中國生產的船舶約佔全球船舶產量的一半，川普承諾將採取全面措施振興和重建國內海運業及其勞動力。

消息人士稱，兩國還將簽署另一份關於科技領域合作的備忘錄，包括開發新的人工智慧、通訊、量子和能源技術。

經過數月的關稅談判，東京和華盛頓在7月達成這項貿易協議，其中包括日本承諾向美國關鍵產業投資5500億美元。

