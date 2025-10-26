7旬夫妻「延後5年領退休金」卻誤踩陷阱、存款快速蒸發 悲慘代價曝光

日媒揭示，延後領取退休年金，若一味追求「錢要變多」，容易陷入「不敢花錢」的心理枷鎖，甚至錯過享受健康與時間的黃金歲月。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在日本退休年金制度中，可以選擇「提前」或「延後」領取，若選擇延後領取，雖然開始時間變晚，但金額會增加。不過，有些人為了安心選擇延後領取，結果卻相當後悔。日本一對7旬夫妻在65歲時，把退休年金領取時間延後到70歲，他們想著「只要再忍5年」就能領更多，能過上優雅的退休生活，然而，他們從65歲起過著拚命節約的5年，不旅遊、不外食、婉拒朋友聚會，最終長達5年的「忍耐」，卻未能換來真正的安心，此外，即使月領退休年金變多，存款卻大量減少，留下的是滿滿的後悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，71歲的原田幸彥（化名）先生與妻子住在東京郊區的獨棟住宅，幸彥先生60歲退休，之後以再雇用方式工作到65歲。那時夫妻兩人連同退休金共有約2500萬日圓（約新台幣498萬元）存款，預計每月可領取約25萬日圓（約新台幣5萬元）年金。經過討論後，他們決定「老後錢多一點比較安心」，於是把退休年金領取時間延後到70歲，他們想著「只要再忍五年，我們就能領更多，到時候想去哪裡都行。」

原田夫妻為了延後領取後能「過上優雅退休生活」，從65歲起過著拚命節約的5年。他們不旅遊、不外食、婉拒朋友聚會，連女兒返鄉探親也盡量避免。對他們來說「能多領年金」就等於「老後更安心」。然而，當70歲的那一天終於到來，現實卻不像他們想的那樣甜美。

退休年金入帳的那一刻，他們本以為幸福會隨之而來，但卻發現自己不再知道「怎麼快樂」。儘管夫妻每月可領退休年金提升至約35萬5000日圓（約新台幣7.1萬元），但他們卻苦笑說「一點也不幸福。」

原因是，延後領取的5年過度節省日子早已在他們身上刻下印記。即使現在收入增加，仍覺得花錢「浪費」、害怕將來「萬一不夠用」。朋友邀約外出時，腦中第一個念頭是「那是三天的伙食費啊」，結果又推掉了；妻子看到旅遊節目，只淡淡地說「等身體再好一點吧。」雖然他們每月領的錢比多數人還多，但那筆錢只是靜靜地躺在帳上，像一場空洞的慰藉，幸彥先生「我以為錢能換來安全感，結果它換走了我們的時間和勇氣。」

幸彥先生回想好後悔「那時只想著要把年金領多一點，卻沒想過拿到後，自己想怎麼活。」雖然錢變多了，心裡的餘裕反而變少了。更殘酷的是，延後領退休年金的代價並不只是時間。5年間，物價不斷上漲。電費、食材、保險全都貴了，儘管他們幾乎不花錢，存款仍比預期少了1000萬日圓（約新台幣200萬元）以上。退休年金雖然增加了4成，但稅金和保險費用也隨之拉高，實際能拿到手的金額比想像中少了2成。這些看不見的細節，讓他開始懷疑自己是否真的「賺到了」。

報導指出，老後退休理財的真相是先想「用途」，再談「金額」。延後領取年金，確實是為了讓退休生活更安心的一種選擇，但若一味追求「錢要變多」，容易陷入「不敢花錢」的心理枷鎖，甚至錯過享受健康與時間的黃金歲月。老後沒有標準答案，唯有找到「金錢安心」與「心靈滿足」的平衡，才能真正過上幸福的第二人生。

