國巨11月鉭電漲價 法人看被動元件還有戲

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨*（2327）旗下基美10月22日突然發出鉭質電容漲價通知，且11月1日起即刻生效，包括國巨*、華新科（2492）、日貿電（3090）、光頡（3624）上週四大漲，其中，國巨*股價10月以來漲幅近三成，法人則認為，被動元件族群還有戲。

法人分析，雖然上週四連假前觀望的投資人較多，但在國巨領頭下，光是被動元件的成交值就達653億元，佔大盤成交值約16%，資金匯聚的地方就是主流；同時，觀察多家被動元件廠公告9月自結數，立隆電（2472）9月每股盈餘0.75元，法人估全年每股稅後盈餘（EPS）7元起跳，蜜望實（8043）9月每股盈餘0.3元，較去年同期呈現虧轉盈，凱美（2375）9月每股盈餘0.35元，三集瑞-KY（6862）9月每股盈餘0.82元，表現亮麗。

法人認為，鉭質電容族群以國巨、華新科、禾伸堂（3026）、立隆電、日貿電、金山電為主，投資人進場前宜先比較過營收與獲利等基本面。

