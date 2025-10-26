國際綠能業者撤出台灣？經部：今年離岸風電佔比外資逾3成

今年以來，外商綠能產業投資金額佔比僑外投資逾3成。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕媒體報導多家國際綠能業者因台海局勢緊張升溫，評估撤出台灣。然而，經濟部統計外資投資數據顯示，今年前9月僑外來台投資以離岸風電業務為大宗，持續墊高台灣僑外投資，外商綠能產業投資金額已近30億美元，佔比僑外投資逾3成，經濟部表示，上述數據顯示台灣未有外資流失的問題。

經濟部投審司統計，僑外投資今年前9月核准金額87億7735萬8000美元，年增50.41%，觀察其中以離岸風電相關案件佔大宗，佔比約33.7%。其中大型綠電案件包括，丹麥商沃旭能源（ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S）約以20億2061萬美元用以轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司、盧森堡商CI FENGMIAO SCSP約以6億7151萬美元增資CIP哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司、英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY約以2億6807萬美元增資巔峰海景投資股份有限公司等大型投資案。

請繼續往下閱讀...

經濟部能源署說明，單看今年數據，今年前9月核准綠電相關的僑外投（增）資金額便高達近30億美元，上述數據皆顯示外商直接投資金額（FDI）持續增加，外商將配合綠能政策規劃如離岸風電區塊開發3.1、3.2期等，持續投資台灣。綠能政策期待國人各界支持，除吸引國內外資金持續投入臺灣市場，亦增加我國產業國際競爭力。

能源署也表示，尊重國外綠能開發商在因應外在投資環境變化及商業模式考量，調整個別公司全球投資策略布局，經濟部將持續透過不同機制/平台了解綠能業者遭遇議題，並提供必要行政協助。

歐盟是台灣最大外資來源，截至今年9月止，歐商對台直接投資已超過638億美元；歐盟也是台灣第4大貿易夥伴，2024年雙邊貿易總額逾687億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法