自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

傳軟銀批准對OpenAI剩餘6925億元投資

2025/10/26 11:56

外媒報導，軟銀近日批准第2筆金額達225億美元的資金，用以完成其對OpenAI總額300億美元的投資計畫。（示意圖，法新社）外媒報導，軟銀近日批准第2筆金額達225億美元的資金，用以完成其對OpenAI總額300億美元的投資計畫。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，日本投資巨頭「軟銀（SoftBank）」近日批准第2筆金額達225億美元（約新台幣6925億元）的資金，用以完成其對OpenAI總額300億美元（約新台幣9234億元）的投資計畫。

美國科技媒體《The Information》引述知情人士消息報導，軟銀董事會已批准這筆追加投資，但條件是OpenAI必須完成企業重組，為未來可能啟動的首次公開募股（IPO）做好準備。

報導指出，這筆資金將使軟銀今年4月宣布的410億美元（約新台幣1.26兆元）融資計畫正式成形。

今年4月，軟銀承諾投資OpenAI 100億美元（約新台幣3078億元），並計劃於12月再注資300億美元，但前提是OpenAI須在今年年底前完成轉型為營利性公司。若OpenAI的重組計畫未能順利推進，軟銀表示其投資金額可能縮減至200億美元（約新台幣6156億元）。

對於上述報導，軟銀與OpenAI尚未回覆媒體置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財