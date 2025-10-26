傳軟銀批准對OpenAI剩餘6925億元投資

外媒報導，軟銀近日批准第2筆金額達225億美元的資金，用以完成其對OpenAI總額300億美元的投資計畫。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，日本投資巨頭「軟銀（SoftBank）」近日批准第2筆金額達225億美元（約新台幣6925億元）的資金，用以完成其對OpenAI總額300億美元（約新台幣9234億元）的投資計畫。

美國科技媒體《The Information》引述知情人士消息報導，軟銀董事會已批准這筆追加投資，但條件是OpenAI必須完成企業重組，為未來可能啟動的首次公開募股（IPO）做好準備。

報導指出，這筆資金將使軟銀今年4月宣布的410億美元（約新台幣1.26兆元）融資計畫正式成形。

今年4月，軟銀承諾投資OpenAI 100億美元（約新台幣3078億元），並計劃於12月再注資300億美元，但前提是OpenAI須在今年年底前完成轉型為營利性公司。若OpenAI的重組計畫未能順利推進，軟銀表示其投資金額可能縮減至200億美元（約新台幣6156億元）。

對於上述報導，軟銀與OpenAI尚未回覆媒體置評請求。

