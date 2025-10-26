英特爾財報出爐 陸行之：公司「結構性改變」正在發生

英特爾（Intel）在執行長陳立武大刀闊斧削減成本，以及推動多項重大投資後，第3季整體營收優於預期、轉虧為盈。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）日前公布財報，在執行長陳立武大刀闊斧削減成本及推動多項重大投資後，晶圓代工業務仍持續虧損，但第3季整體營收優於預期、轉虧為盈，本季財測顯示，漫長而艱難的復甦之路正取得進展，帶動盤後股價一度大漲逾9%。對此，知名分析師陸行之表示，陳立武沒讓投資人失望，第3季現金流竟然轉正，雖然第4季營收指引小幅不如預期，公司將重回虧損，但結構性改變正逐步發生。

陸行之24日在臉書發文表示，還好9月25日的時候才說英特爾換了執行長陳立武，也換了執行力，多了老朋友資金加持，少了美美的PPT，以後暫不稱呼其為阿斗了，先還其名，但繼續留業查看。果然陳立武沒讓投資人及最近加碼的美國政府/川普、軟銀創辦人孫正義、AI教主黃仁勳失望，第3季不但轉虧為盈，現金流竟然轉正，盤後突破40，盤前/盤後合漲超過10%，雖然第4季營收指引小幅不如預期，公司將重回虧損，但結構性改變正逐步發生

陸行之整理分享英特爾財報重點如下：

1. 英特爾第3季營收達136.5億美元（約新台幣4201億元），季增6%，年增5%，高於市場預期近4%，38%毛利率也高於市場預期近3百分點，加上研發支出、銷售支出的裁減（裁員），營業利潤/虧損率從2025年第2季-25%，2024年第3季的-45%轉正為5%。

2. 英特爾數據中心設計業務雖然營收緩慢回升，但部門獲利結構改善明顯，從去年同期的9%及今年第2季的16%到第3季的23%，雖然這沒有包括晶圓製造部門承擔的虧損。

3. 晶圓製造部門雖然還在賣100虧55元，但已經比去年同期的賣100虧133，及今年第2季的賣100虧70好多了。

4. 資本密集度（Capital density）從去年同期的49%及上季度的28%大幅降低至18%，看起來英特爾花不完之前說的180億美元（約新台幣5540億元）資本開支，但公司應該不會大聲嚷嚷，否則不是打臉川普的讓美國製造再度偉大。

5. 今年第4季營收指引預計比上一季下降6%到上升1%，與去年同期相比減少7%，比市場預期差1個百分點，毛利率從今年第3季的38.2%又下跌到34.5%， 公司將重回虧損，但僅小虧6億多美元（約新台幣185億元）。

6. 陸行之表示，英特爾今年股價已從底部回升翻倍，但要更上層樓，靠著今年第4季指引明顯不足，結構性變化必須持續，並分享幾個check points與其讀者粉絲分享，分別如下。

（1）除了美國政府、軟銀、輝達（Nvidia）外，還有哪些大咖客戶會學OpenAI永動機槓桿模式，砸錢投資英特爾加下單賺投資差價？

（2）何時分割季虧20億/年虧超過80億的燙手山芋（指代工部門）？台積電是否共襄盛舉加技術入股？

（3）是否推出殺手CPU/GPU產品，可以從AMD/ARM手上拿回些份額? 跟輝達、微軟 （Microsoft）在數據中心及AI PC新產品研發進度？

