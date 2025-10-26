羅伯特清崎：貧富差距正加速擴大 舊思維的人將被時代甩在後面

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）認為，現在的貧富差距，現在的貧富差距，早就不是小小的落差（GAP），而是像大峽谷一樣寬（GRAND CANYON）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）週六（25日）發文分享他對「舊思維 vs 新思維」想法，並認為現在的貧富差距，現在的貧富差距，早就不是小小的落差（GAP），而是像大峽谷一樣寬（GRAND CANYON）。

羅伯特清崎指出，全世界有幾十億人每天都在努力，努力維持生計、努力跟上通貨膨脹，努力保住工作。舊思維者會這樣想，想再去上學拿學位、更努力更長時間地工作、存假錢（法幣）、把希望寄託在退休金計畫上；而新思維的人則會想創業，打造自己的事業、儲存「真實資產」，像黃金、白銀、比特幣、以太幣，以及理解金錢的變化，不再只是勞動換工資。

羅伯特清崎稱，今天以4000美元（約新台幣12.3萬元）購買以太幣的人，就像當年在比特幣還是4000美元時投資的人一樣，未來很可能變成有錢人。

羅伯特清崎認為，隨著「差距」逐漸變成「大峽谷」時，舊思維的人將被時代遠遠拋在後面，並要投資者思考上述觀點，選擇要站在「哪一邊」。

