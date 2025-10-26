不滿加拿大反關稅廣告扭曲雷根演說 川普宣布額外加徵10％關稅

川普25日宣布，將對加拿大進口商品加徵額外10％關稅。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大安大略省政府日前以時任美國總統雷根演講製作「反美國關稅廣告」，引起美國總統川普與雷根總統基金會不滿。川普25日在社群媒體宣布，將對加拿大進口商品加徵額外10％的關稅。

美國總統川普25日在「真實社群」（Truth Social）發文指出，加拿大安大略政府這則廣告扭曲雷根總統演說的內容，而且同時也沒有也獲得使用與剪輯這些演說內容的許可，雷根總統基金會與研究所目前正檢視其法律行動選項。

川普形容，這則廣告是個「詐欺行為」，加拿大政府應該下架廣告，但他們還讓廣告在美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽開打期間播出。川普宣布：「他們嚴重歪曲事實、採取敵對行為，我決定將對加拿大加徵10%關稅，在現有基礎上額外加徵。」

這支廣告引述雷根的演說內容，雷根在演說中警告，對外國進口商品課徵高關稅可能對美國經濟造成的部分後果。不過川普直言：「美國終於能夠對抗加拿大（及其他國家）高額且不公平的關稅，雷根總統熱愛關稅，因為那是為了國家安全與經濟利益，但加拿大卻說他不是這樣想的！」

