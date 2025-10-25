馬來西亞與美談判晶片0關稅 預計10/26達成協議

馬來西亞與美國談判晶片零關稅。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博25日報導，馬來西亞貿工部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）指出，正就晶片豁免於美國總統川普的關稅進行談判，預計26日與美國達成貿易協議。

他接受彭博電視專訪說，「目前（晶片）關稅是零，我希望繼續如此；對馬來西亞而言，（美國）是相當重要的市場」。

請繼續往下閱讀...

馬來西亞的出口已受美國課徵的19%對等關稅衝擊，8月下旬時，川普揚言考慮對半導體課徵300%高關稅。作為全球第6大晶片出口國的馬來西亞已表示，川普此舉令人憂心。美國是馬來西亞第3大半導體出口市場。

他也暗示，在川普26日訪問吉隆坡，出席東南亞國協（ASEAN）年度高峰會時，兩國有望達成關鍵礦產協議。當被問及馬來西亞是否26日將與川普達成關鍵礦產協議時，他說，「有此可能」。

馬來西亞已展現其稀土開採與加工雄心，以期滿足與日俱增、驅動電子設備、電動車與鋰電池等綠色科技的稀土需求。

東姑賽夫魯說，馬來西亞將繼續與中國、日本、韓國與美國企業合作，參與相關計畫。馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）本月初宣布，主權財富基金「馬來西亞國庫控股」（Khazanah Nasional Bhd）將與全球企業合作，推動下游稀土加工計畫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法