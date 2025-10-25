台商也受不了關廠撤離！世界牛仔布中心「天空王國」被關稅敲響警鐘

賴索托是一個南非內陸山地王國，其牛仔布製造業一直是該國難得的經濟亮點。川普的關稅政策使賴國關鍵的紡織業陷入癱瘓。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，世界上最貧窮的國家之一正受到美國總統川普關稅政策的影響，關稅戰使該國關鍵的紡織業陷入癱瘓，並加劇本已高升的失業率。這就是美國貿易政策歷史性轉向對賴索托陷入困境的體現。

賴索托是一個南非內陸山地王國，其牛仔布製造業一直是該國難得的經濟亮點。川普最初對來自賴索托的進口產品徵收50%的關稅，為全球最高。儘管8月已將稅率降至15%，但這些關稅仍高於肯亞等競爭對手，由於訂單枯竭，一些工廠已經裁員。

賴索托雖然比台灣面積再小一點，卻是全世界唯一國土全都在海拔一千米以上的地方，因此也被稱為「天空王國」。

賴索托有約5-60家外資廠商設紡織工廠，不只Levi's，還有好市多、Calvin Klein的服飾都是這裡生產。外國企業包括台商現在也很頭痛，台商說，恐怕要遷廠到中非其他國家，關稅太高，甚至恐怕要關廠。當地居民仰賴台商在這設廠找工作，但美國關稅大刀卻對賴索托。

總理薩姆·馬特凱恩（Sam Matekane ）在接受彭博電視台採訪時表示：我們仍在與美國政府就進一步削減關稅進行談判，可能降至10%或零關稅，就像我們之前的水平一樣。他還表示：加徵關稅使我們處於不利地位，因為企業可以遷往關稅較低的國家。

賴索托人口約230萬，紡織業是全國最大的產業。紡織業僱用1.2萬名員工，間接支持了4萬個就業崗位，為沃爾瑪、JC Penney和Levi Strauss & Co.等美國零售商供貨。在新關稅實施之前，根據現已失效的《非洲成長與機會法案》，賴索托對美國（其第二大貿易夥伴）的大部分出口產品均免稅進入。

川普上任前，賴索托央行預測今明兩年紡織和服裝製造業將溫和擴張，而新的預測是分別萎縮9.9%和13.3%。川普的關稅是基於各國與美國的貿易平衡而製定，而賴索托去年從美國進口的商品不到300萬美元，而出口額超過2.35億美元。

