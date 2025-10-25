千萬不要在護照上「做這件看似無辜的事」 恐被拒絕入境或登機

邊境官員和航空公司對護照損壞的解釋往往不同，這使得任何非官方標記都成為旅行風險。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在所有海外旅行中可能犯的錯誤中，很少有比在護照中蓋上「紀念章」更讓人覺得無害的了。然而，就是這個「有趣的」圖章，可能決定你是否能順利登上回家的航班，還是被困在異國他鄉。

護照內的紀念印章可能被視為未經授權的更改，並可能導致被拒絕登機或入境。邊境官員和航空公司對護照損壞的解釋往往不同，這使得任何非官方標記都成為旅行風險。

為避免任何問題，請將任何紀念郵票簽章放在旅行日記中就好了，不要加蓋在護照內。

許多國家的移民官員都接受過專門培訓，會仔細檢查護照上是否有未經授權的塗改或標記。因此，一個看似無害的郵票紀念章，可能被視為非人為的紀念品，而不是未經授權的塗改，這可能會危及你的旅行。

隨著邊境程序越來越自動化，例如指紋採集和人臉掃描，審查只會越來越嚴格。

根據美國國務院的規定，損壞包括「液體污​​漬、嚴重撕裂、資料頁上的非官方標記、簽證頁缺失（撕掉）或打孔」。

實際上，如何定義「損壞」並不總是很明確，不同國家的標準也可能不同。一個邊境官員忽略的標記可能會導致另一個邊境官員完全拒絕您的證件。這種不確定性使得紀念郵票章存在著風險，因為旅客永遠不知道海關或安檢人員會如何解讀。

美國護照第五頁清楚地印有一條聲明，指出只有獲得授權的移民或領事官員才可以在該頁上蓋章或加註。任何非官方或裝飾性的標記（當然也包括紀念章）都違反了該規定，並可能導致證件失效。

許多旅行者都經歷過慘痛的教訓。事實上，Facebook、Reddit 和其他平台上流傳著數十個甚至數百個恐怖故事，講述人們在機場報到時，被航空公司工作人員盤問，甚至更糟的是，被拒絕入境。

