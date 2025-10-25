翻轉能源教育再獲肯定 「電幻1號所」摘最佳人氣品牌獎

全國首座綠能主題展示館「電幻1號所」有超熱門綠能VR飛行體驗，被譽為全台最好玩展館。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕「第22屆國家品牌玉山獎」日前揭曉，台電更從60家獲獎企業中脫穎而出奪得傑出企業類「全國首獎」，同時以電幻1號所拿下「最佳人氣品牌類」獎項，共計抱回3大獎。台電表示，除肩負穩定供電使命，近年亦透過展示空間、教育活動翻轉「能源教育」，拉近與民眾距離。

台電繼2022年、2023年獲得國家品牌玉山獎傑出企業類肯定，今年再度蟬聯該獎項，更進一步奪得傑出企業類「全國首獎」，與南山人壽、元大證券與愛爾達科技等公司共享榮耀。此外，台電也以國內第一座綠能主題展館「電幻1號所」參獎，首度拿下「最佳人氣品牌獎」。

請繼續往下閱讀...

台電表示，積極發展多元能源並推動強化電網韌性建設計畫，致力為我國提供穩定電力；同時，在兼顧綠能、減碳與供電穩定的前提下，台電也透過目標管理與績效檢討，強化經營韌性、提升債務管理、優化燃料採購並爭取電價合理反映成本，以達成永續經營目標。

台電也說明，近年持續以多元方式與社會溝通，深耕能源教育，自2019年打造全國首座綠能主題展示館「電幻1號所」，主打結合能源與健身房的沈浸式互動體驗，以數位藝術科技與彈跳、舞踏、投籃、戰繩、飛輪等身體互動連結再生能源發電原理，讓民眾在運動與玩樂之中學習再生能源知識；2021年更推出「綠能VR飛行體驗」，以全台第一個用六軸機器人機械手臂結合VR體感，並透過FPV空拍機的實景拍攝影片，帶領民眾穿梭在台中高美濕地風場、大甲溪流域電廠，被譽為「全台最好玩展館」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法