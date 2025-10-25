蘋果A20將見證首採台積電2奈米 外媒曝高成本、封裝技術受矚目

蘋果已將目光投向明年的A20和A20 Pro，外媒指出，這將是首次見證基於台積電2奈米製程設計的SoC投入使用。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果A19和A19 Pro是為iPhone系列推出的最後幾款3奈米晶片組，蘋果已將目光投向明年的A20和A20 Pro，外媒指出，這將是首次見證基於台積電2奈米製程設計的SoC投入使用。除了採用下一代曝光技術外，這兩款晶片還將採用更新的封裝技術，這將在蘋果發布iPhone 18系列時帶來許多優勢。

A20 的內部代號為Borneo，而功能更強大的版本A20 Pro的代號為Borneo Ultra。正如大多數人所知，Pro和非Pro版本的存在是有原因的，基本款iPhone 18可能會與A20一起發售，而iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max和Apple首款可折疊 iPhone則會與A20 Pro一起發售。

至於核心數量，蘋果希望在效能和效率之間保持良好的平衡，因此外媒wccftech認為，A20 和 A20 Pro將配備6核心CPU，分為兩個效能核心和四個效率核心。憑藉2奈米製程，蘋果應該能夠靈活地將單核心和多核心性能提升到新的高度，而今年的A19 Pro的效率核心在幾乎零功耗的情況下展現出令人難以置信的性能提升。

多年來，蘋果一直為其A系列晶片組採用整合式扇出型封裝 （inFO），但據多次報導，該公司將為A20和A20 Pro轉而採用晶圓級多晶片模組封裝 （WMCM）。此製程涉及在晶圓級添加多個晶片，例如CPU、GPU、記憶體和其他零件，然後再將其切割成單一晶片。

透過這種封裝，蘋果可以確保量產更小、更有效率且製造成本更低的SoC。鑑於台積電每片2奈米晶圓的預估成本為3萬美元，蘋果必須尋找替代的封裝技術，以降低晶片組成本，同時提供採用尖端曝光技術製造的產品。

目前尚不清楚A20和A20 Pro的具體單價，但可以想像它的價格不會便宜。旗艦iPhone並非唯一搭載2奈米SoC的蘋果產品，該公司也正在為其OLED和非OLED版本的MacBook Pro系列準備M6。

而根據最新供應鏈消息，iPhone 18 系列極有可能會全面調漲售價，不同於以往因儲存容量升級或材料變動導致的價格波動，這次漲價的主因，來自於全新iPhone 18系列的A20 晶片將採用台積電2奈米製程所帶來的高成本壓力。

