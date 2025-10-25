金價下跌免驚原因曝 外銀提出3類黃金潛力投資

對於尋求更多投資機會的投資人來說，黃金礦業公司的股票或許值得考慮。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕本週黃金價格持續下跌，但瑞銀分析師報告稱，這似乎並非由任何基本面因素驅動。有鑑於此，投資人或許有機會參與過去18個月異常強勁的成長動能，而且有很多潛在的三種投資類股。

第一是黃金ETF

瑞銀表示，該策略是購買旨在追蹤黃金價格的資產占額，例如iShares Physical Gold ETC。這種方法確實有很多值得稱道的地方。

請繼續往下閱讀...

雖然股神巴菲特曾指出，黃金是一種非生產性資產。今天購買一公斤黃金的人，到2055年仍然會擁有一公斤黃金，而且這筆錢不會產生任何現金。的確如此，一塊金塊不會開始生產產品或提供服務。但它消失的可能性接近零，而且對許多公司來說並非如此。

考慮到這一點，瑞銀分析師認為，黃金ETF值得考慮。對於只想投機黃金價格的投資人來說，這是一個相當直接的選擇。

第二是投資礦業公司

對於尋求更多投資機會的投資人來說，黃金礦業公司的股票或許值得考慮。例如一家在英國上市的公司是Endeavour Mining ）。金礦開採的風險可能比ETF更高，Endeavour就是一個極端的例子。由於非洲各國政府希望控制其土地上的資產，該公司在非洲各地的業務可能會帶來困難。

不過，最大的優勢在於營運成本要低得多。這使得該公司能夠以比其他生產商更低的成本開採黃金，這意味著該公司將從金價上漲中獲益更多。

有鑑於此，看好金價的投資人或許可以考慮買進Endeavour的股票。該股本週下跌10%，但其成本優勢並未消失。

第三是勘探礦山的公司

該策略是關注像Franco-Nevada這樣的股票。該公司不經營礦山，但提供融資，以換取礦山產出的部分收益。

這種模式有很多優點。最明顯的是，它避免了挖礦帶來的高額資本要求，並且在沒有相關成本的情況下創造了收入來源。這並不能完全消除營運問題的風險。如果Franco-Nevada參股的礦場因任何原因不得不暫停生產，那麼在礦場恢復生產之前，該公司將無法獲得任何收益。

然而，Franco-Nevada 在全球擁有數百個礦場的權益。因此，雖然營運問題的風險並非為零，但多元化的資產組合有助於限制整體風險。

值得關注的是，近期推動金價上漲的主要力量是美元貶值的威脅，這也是目前整個股市面臨的最大風險之一。預計漲勢將持續的投資者有很多選擇。追蹤黃金價格的資產相對簡單，而礦業股則承擔更大的風險，但潛在回報也更高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法