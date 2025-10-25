豪宅管家年薪逾300萬 過來人不藏私曝超狂技能

豪宅家事人員需要具備許多專業技能。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕行行出狀元！《彭博》指出，隨著富豪越來越有錢，豪華家具的興起，對訓練有素的管家需求量攀升，年薪上看10萬美元（約台幣308萬）。一位專門幫富豪打理家事長達26年的管家不藏私分享專業技能，她直言，豪宅裡幾乎所有東西的價格都高得離譜，從事清潔工作除了必須了解藝術，也要懂古董，還要認識專門訂製的作品。

麥克弗森 （Charles MacPherson ）經營清潔人員培訓工作及媒合工作，他強調，清潔工不是任何人都能做到的，清潔工作也不只是那些找不到工作的傻瓜才幹的，正確的清潔實際上是一門需要學習和傳授的技能，而且是一項嚴肅的工作。

他說，在新冠疫情爆發前，經驗豐富的管家年薪可能在6萬美元（約台幣185萬）左右。現在，他們的年薪很容易就能超過10萬美元，外加福利。麥克弗森稱，富人越來越有錢，他們購買的東西也越來越精緻，希望自己的家能像博物館一樣，而且，訓練有素的人員供應不足。把這兩點結合起來，這就是供需關係，工資自然飛漲。

從事家事服務長達26年的吉娜（Gina）目前在舊金山灣區擔任超高淨值家庭的行政管家。她說自己經歷了很多層面的清潔工作，才有了現在的成就，除了必須了解藝術，也要懂古董，還有很多訂製作品。

吉娜強調，高端住宅裡幾乎所有東西的價格都高得離譜，而且金屬、木材、藤條、玻璃以及各種合成材料，讓清潔工作更加複雜，「我每次接觸任何東西之前都會仔細研究」。

和許多為富豪們打理家事的管家一樣，吉娜站在奢華設計熱潮的前端。當一張Diego Giacometti的咖啡桌，比法拉利還貴時，清潔它就成了一項高風險的工作。

當然，也有清潔人員因不懂豪宅主人品味及高檔家具而翻車的災難現場。麥克弗森提及，一位客戶出去度假，管家看到豪宅主人回家後興奮不已地說：「我把你所有的門把和門配件都擦亮了，它們都變得光亮如新了，之前都黯淡無光。」

麥克弗森回憶，這位豪宅主人一看嚇壞了，因為（管家）把門把手上的漆都擦掉了。最終花了7.5萬美元（約台幣231萬）重新上漆、重新安裝，不過那位管家保住了工作，豪宅主人認為是自己的錯，因為沒有好好培訓員工。

麥克弗森說，即使是最好的清潔人員，也未必知道如何清潔一張保留著原有光澤的20世紀60年代金屬辦公桌。因此「我會告訴客戶，與其因為經驗不足而僱用你認為完美的清潔人員，不如僱用一位思想開放、態度端正、可以接受培訓的合適人選。」

