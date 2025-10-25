飛機上為何「秘密地」提供乘客水杯 資深空姐曝「潛規則」長知識了

資深空姐透露，當乘客要水時，工作人員會盡量「謹慎地」給他們水，並且「不讓任何人看到」。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕當乘客坐上飛機後，有時會向空服員要杯水喝，通常空服員會很低調、秘密地提供水杯，這是為什麼呢？英國一名資深空姐提出解答了，並在社群媒體上分享她的航空旅行知識。

空服員工作就像一場精心編排的舞蹈，工作人員要營造機上氣氛，同時確保乘客的安全和舒適。在擠滿人的封閉艙室裡，這並不總是那麼容易，這就是為什麼他們會使用一些行業技巧，例如秘密地提供水杯。

芭芭拉·巴西利耶里 （Barbara Bacilieri），從事空服工作已有14年，經常與她在TikTok和YouTube上的數百萬粉絲分享她所獲得的內部知識。在最近的一段影片中，這位33歲的空姐透露，當乘客要水時，工作人員會盡量「謹慎地」給他們水，並且「不讓任何人看到」。

儘管水通常作為基本飲料服務的一部分免費提供，但芭芭拉說，空服員會小心不要讓這一點太明顯，以免引發「骨牌效應」。她在影片中解釋：「給水是會渲染傳播的」。

芭芭拉說：「如果有人看到空服人員手裡拿著杯子走過，其他座位的乘客就會立即開始要求喝一杯。」

大量的飲水請求可能會擾亂整個服務流程，尤其是在大型長途航班上，因為每個人的餐點都需要一段時間才能送達。這就是為什麼空服員有時會把水杯藏起來。

芭芭拉補充道：「這不是嚴格的政策或航空公司的規定，而是通過經驗學到的一個技巧。」

