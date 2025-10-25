北京給的？俄央自爆價值上兆盧布神秘資金流入俄羅斯

俄央行發現，9月份有一筆價值1兆盧布的資金流入俄羅斯。專家研判，這筆資金是中國買俄油的預付款，支付的貨幣應該是人民幣。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯央行發現，9月份有一筆價值1兆盧布的神祕資金流入俄羅斯，這筆新流入的外匯主要來自法人實體。專家研判，這筆龐大的資金應該是中國購買俄羅石油公司（Rosneft）的預付款，支付的貨幣應該是人民幣。以9月的匯率計算，這筆款項相當於1兆盧布（約台幣3900億）。俄羅斯石油公司近日已遭美國制裁。

《莫斯科時報》報導，根據俄羅斯央行的統計數據，9月俄羅斯銀行系統經歷了異常大量的外幣流入。當月，客戶的外幣餘額增加1.1兆盧布（約台幣4290億），增幅為8.3%。這筆新流入的資金主要來自法人實體，9月份，這個實體的帳戶餘額增加10.7%，約1兆盧布。

俄羅斯央行尚未透露究竟是誰將如此龐大的外匯匯入俄羅斯。但市場參與者幾乎可以肯定：是俄羅斯石油公司（Rosneft）。

D8債務市場分析師布加科夫（Alexei Bulgakov）今年夏天曾預言，俄羅斯石油公司今年秋季可能會收到另一筆預付款，用於其與中國簽訂的石油供應合約，該協議於2013年與中國石油天然氣集團公司簽署。根據該協議，這家國有企業將在25年內向中國供應超過3億噸石油，協議條款包括部分預付款。

報導說，俄羅斯石油公司在2015年和2020年都收到類似的預付款，今年又該收到一筆了。布加科夫說，這筆錢通常在8月或9月到達。他估計今年的付款金額為120億美元，但這次應該是「人民幣」，而不是美元。以9月的匯率計算，這筆款項相當於1兆盧布。

經濟學家波列沃伊（Dmitry Polevoy）也表示，這筆錢很可能是「向某個出口商預付的出口合約款項」。經濟學家葉蘇辛（Susin）研判，這筆錢可能是俄羅斯石油公司（Rosneft）每五年收到一次的預付款。布加科夫先前估計，這家國有企業在2013年至2015年間收到了350億美元的此類預付款。

