川普：「非常尊重台灣」 川習會將論及台灣議題

預計10月30日美國總統川普與中國國家主席習近平將於韓國舉行的高峰會上會面。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕10月30日美國總統川普與中國國家主席習近平將於韓國舉行的高峰會上會面，綜合外媒報導，兩國領導人將在會上討論關稅、技術限制，以及中國暫停進口美國大豆等問題。此外，台灣也是美中領袖會談將提到的重要議題之一。川普在周五（25日）對與習近平的會晤表示樂觀，川普稱會談將涉及廣泛議題，他也特別提到台灣問題，稱非常尊重台灣。

川普說：「我們和習近平主席有很多話要談，他也有很多話要和我們談。我認為我們為進行一次很好的會談」；川普特別提到台灣問題，並指出：「我將談論台灣，我不會親自去那裏，但我會談論它，我『非常尊重台灣』 ······，這表明該問題將成為亞洲之行會談的主題。

川普補充表示，雙方將舉行一次很好的會議，他非常肯定將是一次很棒的會議，也對會議結果充滿信心。

東協將於10月26日至28日在馬來西亞首都吉隆坡舉行峰會，主要貿易夥伴美國、中國、日本也將參與，預計將討論貿易、戰爭等一系列議題。美中高層已先在東協會談，為30日在韓國舉行的川普與習近平峰會奠定基礎。

根據路透報導，美國財政部長貝森特在東協峰會期間會見了中國國務院副總理何立峰。此前，華盛頓威脅將從11月1日起對中國商品徵收100%的關稅，以回應北京加強稀土出口管制。

兩國正尋求維持今年5月達成的脆弱貿易休戰協議，該協議降低了關稅並重新開放了稀土出口，但在美國擴大出口黑名單、中國實施新的限制措施進行報復後，該協議開始瓦解。

在韓國經濟高峰會期間，世界上最有權勢的兩位領導人預計將坐下來進行會談。這將是6年來的首次面對面會議。

美中是世界上最大的經濟體，每年高達6500億美元的商品和服務貿易額讓這兩個國家緊密相連。他們因貿易問題而鬧翻，對世界其他地區的經濟產生了巨大影響。

除此之外，美中還掌管著世界上規模最大、殺傷力最強的軍隊，隨著緊張局勢不斷加劇，這可不是一件小事。

中美關係中潛在的軍事爆發點仍然是民主國家台灣，中國宣稱對台灣擁有主權，並誓言必要時將使用武力奪取台灣。

當被問及是否會在與習近平的會晤中談論台灣問題時，川普確認會，但淡化了中國入侵的可能性。他日前在白宮對記者說：「首先，美國是迄今為止世界上最強大的軍事強國」；「我們擁有最好的設備，我們擁有最好的一切，沒有人能破壞這一點」。因此，台灣問題都會被列入議程。

