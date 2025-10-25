中國大媽慘輸！這國女生手握黃金超過10國女性總合 驚呆大富豪

印度視黃金為吉祥、繁榮的象徵，女姓非常愛穿戴黃金。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕金價連月創高後，近日呈現拉回走勢，今年以來仍噴漲超過5成，手上有黃金民眾樂開懷，特別是印度女性。根據印媒披露，印度女性擁有的黃金數量達2萬5488噸，超過美國、德國、中國等 10 個國家女性所持有的黃金總量，更遠超中國女性持有的2279噸。

現貨黃金10月20日曾觸及每盎司4381.21美元的歷史紀錄，隔天下殺超過6%，創 12 年來最大單日跌幅，主要投資人獲利了結，加上美中貿易緊張局勢有緩和的跡象，抑制避險需求。24日持續拉回，黃金現貨價下跌0.2%，報每盎司4118.29美元。

請繼續往下閱讀...

分析師並不認為這波多頭行情已結束，隨著央行持續購金及投資人將黃金視為避險工具，而且今年以來上漲幅度仍達 57%，也讓手上有黃金的民眾樂開懷，特別是印度女性。

印度女姓會在特別節日買黃金，希望帶來好運。（歐新社）

印度女性擁有的黃金總量連印度大富豪都驚呆。印媒《 The Economic Times》披露，印度最大汽車製造商馬恆達集團董事長馬恆達（Anand Mahindra），在社群媒體轉推World updates在X上所發布的數據，該推文強調印度女性持有的黃金總量，超過 10 個國家女性持有黃金總量。

根據World updates的資料，印度女性擁有的黃金數量為2萬5488噸，另外10國女性所持有的黃金數量依序為，美國為8133噸、德國為3351噸、義大利為2451噸，法國2437噸、俄羅斯2332噸、中國2279噸、瑞士1039噸、日本845噸、荷蘭612噸、波蘭448噸。

對於印度女姓持有龐大黃金，印度富豪馬恆達發推稱，這個數字令人印象深刻，勾起童年記憶， 1962 年，印度與中國的戰爭期間，政府設立了國防基金，並呼籲公民為國防工作捐贈黃金和珠寶。他也分享了當年母親捐贈金手鐲及項鍊的往事。他說，這段記憶凸顯了人民的集體意志是國家韌性的泉源，並感嘆，如今是否還會發生如此大規模的自發性愛國主義和信任？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法