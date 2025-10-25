才領420萬退休金！60歲男秒和妻提離婚 背後理由令人震驚

日媒以真實案例提醒，老年夫婦退休後離婚，或希望結束婚姻的情況並不少見。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1對夫妻結婚35年，結果丈夫在60歲退休、領到了2100萬日圓（約新台幣423萬元）的退休金後，突然向妻子提出離婚要求，係因丈夫覺得感受不到妻子的愛，此舉令妻子相當震驚。

日媒報導，58歲的恵子（化名）與丈夫誠（化名）結婚已有35年，誠在1家化學製造公司工作了38年，最近領到了2100萬日圓的退休金，並1次性償還了剩餘的90萬日圓（約新台幣18萬元）房貸。然而，在這個看似幸福的時刻，誠卻提出了離婚的要求。

當惠子詢問原因時，誠解釋道：「我感覺不到你的愛，你總是專注於做飯和家務，但我們之間缺乏更深層的情感聯繫。」

恵子對此感到震驚，她35年來一直認為，通過每天為丈夫準備便當、關注他的健康和日常生活，還有總是會依季節替他準備衣物，這種「賢妻良母」方式已經表達了她的愛意。

然而，誠卻感覺到這些行為背後缺乏真正的情感交流，與恵子認知不同。誠說：「你有沒有問過我在公司做什麼？我說要調職你也沒有任何表示，而當我準備退休開始焦慮時，我們的聊天內容卻是在說今天午餐吃什麼，明天想吃什麼。」

但恵子充滿疑惑，表示「我的愛沒有傳達給你嗎」？她認為，她所做的每件事，從每天打包午餐，到把西裝送到乾洗店，都是為了丈夫著想。恵子感到自己35年的努力瞬間瓦解。

報導指出，老年夫婦退休後離婚，或希望結束婚姻的情況並不少見，也有越來越多的中年人開始思考退休後是否想過不同的生活，隨著時間的推移，夫妻之間可能會逐漸疏遠，缺乏有效的溝通和情感交流，最終導致關係的破裂。

這個案例提醒我們，在婚姻中，除了日常的家務和照顧，情感的交流和理解同樣重要。只有雙方共同努力，才能維持長久而穩定的關係。

