中古屋價修正》越往南跌越深 六都新竹跌勢擴大

這一波房價修正主因央行斬斷資金面造成貸款困難，間接讓市場成交窒息、量價齊跌。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕中古屋房價指數已修正滿1年，且越往南跌幅越深。根據房仲業者最新發布房價指數，第三季全台、六都加新竹縣市季跌幅有擴大趨勢，若以去年第三季房價最高點為基期，截至今年第三季，全國年跌幅近7%、約6.83%，尤其越往南跌幅越顯著，台中、台南以及高雄等三都的年跌幅更是7.5%起跳。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，這一波房價修正原因與過去常見的經濟因素大為不同，主要是央行斬斷資金面造成貸款困難，間接讓市場成交窒息、量價齊跌，而投機程度與漲幅較高的中南部跌幅相對重，預期房價盤整修正局面會持續到明年上半年。

根據最新發布的政大永慶房價指數，第三季全台、六都加新竹縣市季跌幅有擴大趨勢，且對比去年第三季指數最高點時，六都、新竹縣市指數年跌幅均逾5%，以高雄市年跌幅最顯著、下跌約9.32%，第二名則是台中市、年跌約8.26%，第三名則是台南市、年跌約7.61%，而桃竹地區年跌幅均逾6%，僅有雙北市年跌幅低於6%。

若以全台房價指數年跌幅約6.83%來看，假設高點時總價1千萬元住宅，晚一年買總價也許可以不用940萬元便能入手，而六都、新竹縣市等房價指數年跌幅，以高雄市跌幅最深，假設總價1千萬元的住宅，今年入手總價也許可以議價到900萬元出頭。

晚一年買房 可議價幾十萬元

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，央行祭出連續幾波選擇性信用管制後，房價開始全面修正，尤其中古屋早期取得成本較低，因此屋主讓利空間也大，但若是放大整個房市，恐怕以預售屋最為辛苦，而中古屋價格彈性最大，也因為新建案房價僵固，恐直接挑戰建商的財務容受度，形成全面降價，甚至倒掛，或是零星建商赤字倒閉的兩種結局。

從許多房價指數來看，確定房價沒有再往上動能，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前房市量能大幅萎縮，民眾看待房價心態保守，已經進入修正階段，通常初期的價格修正會比較明顯，但這波遇到台股大漲，多少對房市也會帶來支撐，可能短期內還是會趨於盤整。

