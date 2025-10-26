中古屋價修正》買氣墜崖 今年移轉棟數年減幅創紀錄

今年前8月全國買賣移轉棟數約17.5萬棟、年減幅近28%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市資金斷炊，買氣也跟著出現斷崖式下滑。根據內政部統計月報發布，今年前8月全國買賣移轉棟數約17.5萬棟、年減幅近28%，推估全年全台移轉量落在27萬棟上下、年減幅將超過2成，房產業者指出，房市買氣斷崖跳水、除年減幅可能寫下26年統計以來最高外，全年移轉量也有機會寫下統計第四低量。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年買賣移轉棟數還呈現年增，今年的年減幅則可能創史上最大，顯示房市景氣驟變，即便今年粗估全年移轉量約27萬棟，但裡面含有大量交屋潮的水分，實際上中古屋買氣更為嚴峻。

請繼續往下閱讀...

從房市長線走勢來看，價量修正並非壞事，馨傳不動產智庫執行長指出，從過往房市歷史經驗來看，每波景氣循環，成交量低點往往是景氣相對谷底，像是2001年、2016年，在交易冷清之際，才有便宜貨可以撿。

交屋潮灌水 實際中古屋買氣更嚴峻

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，今年成屋買氣超大跌幅，除國際局勢、國內資金管制等利空因素之外，還有更大原因是去年房市買氣太過激情，直接拉高比較基期，讓這波房市修正更顯措手不及。

不過，更嚴峻的考驗則是前年新青安上路後，市場高歌猛進，刺激產業資源的整備，無論是在土地原料搶購、建築開發擴張、企業組織膨脹、財務運用開槓桿等，讓臃腫的投資要面對走低市況時，顯得疲憊不堪。

即便今年買氣出現斷崖式修正，但尚能避免房市硬著陸發生，主要是因為2018年以來的市場榮景所帶來的豐厚收益累積，以及多波管制下的經營策略調適。黃舒衛預期只要主管機關繼續按照9月以來的各種調適措施進行調整，鉅幅量縮的狀況會在今年畫下句點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法