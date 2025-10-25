柬埔寨詐騙煉獄黑幕公開！18歲女親曝恐怖細節

許多人遭騙至柬埔寨從事非法活動。圖為柬埔寨警方破獲詐騙據點。（歐新社資料照）





〔財經頻道／綜合報導〕近期南韓爆發多起民眾遭騙至柬埔寨從事非法活動事件，並遭詐騙集團虐死一事，引發國際社會對東南亞詐騙園區的重新關注，越南媒體報導，1名18歲少女從柬埔寨西哈努克港（Sihanoukville）的詐騙園區被贖回3年後，迄今每天仍會因為在園區的「不好回憶」而每晚做惡夢驚醒。

越南媒體《VnExpress》報導，1名現年18歲的越南女子祥瑩（Tường Oanh，譯名），在柬埔寨西哈努克港的詐騙園區待了50天後獲救，被贖回迄今3年，她仍然會每天晚上醒來，無意識地乞求：「別打了」。

據報導，2022年，1位網友承諾為祥瑩介紹1份月薪2000萬越南盾（約新台幣2.3萬元）、無需學位的文職工作。她於是輟學離家出走，按照指示前往西寧省木牌口岸附近，然後穿過森林越境前往柬埔寨。

結果抵達後，她被帶到港口城市西哈努克市的1家網路詐騙公司，工作是向其他越南人發短訊，引誘他們工作，或誘騙他們點擊惡意連結竊取銀行帳戶。

祥瑩形容，工作的地方是1座被3至4米高牆、鐵絲網和玻璃碎片包圍的混凝土大樓，而要進入大樓，必須經過3道鐵門，周圍都是持槍、電棍和監視器的警衛，她和另外4到10名女性被鎖在1個房間裡，窗戶上都裝著鐵條，以防逃跑。

祥瑩表示，她被迫失去了自由和名字，只剩下1個代號，每天被迫工作高達16個小時。祥瑩說，在她未能完成目標的幾週裏，她遭受了折磨和飢餓，園區管理人員會將她拖進小黑屋，用電棍反復電擊，直至她昏厥過去。

祥瑩的大腿、小腿甚至私密部位，皆佈滿了電擊後留下的黑色瘀傷，而每次電擊，她的身體都會抽搐、麻木，在皮膚上留下一道道深色的痕跡，而這些傷痕，至今依然清晰可見，「在那裡我就像個囚犯，如果我不聽話，或者不完成任務，就會遭受酷刑。」

祥瑩表示，酷刑的主要手段是毆打和電擊，任何試圖反抗的人都會遭受這兩種酷刑，然後被活活餓死。她也表示，自己曾親眼看到有人因試圖逃跑而被打斷手腳，甚至頭骨開裂，變得神志不清。

在經歷50天地獄般的詐騙生涯中，她曾被賣到兩家不同的詐騙公司後，及後她獲家人以3500美元（約新台幣10.7萬元）的價格贖回。祥瑩說：「那時我以為自己會死在異國他鄉。」

回國後的祥瑩，經常把自己鎖在房間內，她至今仍害怕陌生人，不敢使用社交媒體。如果母親輕輕觸碰她的肩膀，她會立刻跪地求饒，尖叫着「饒了我」。

報導揭露不只祥瑩的經歷，還有1名20歲男性的自述，表示自己也是聽信網友的話才進入到詐騙園區，後來才得以獲救。他說，自己也同樣遭到毆打和電擊，還親眼目睹其他人的慘況，「我看到很多人腿斷了、手臂斷了，甚至頭骨都裂了。」

他說：「世上沒有『輕鬆工作，高薪』這種事，每個錯誤都有代價。」

這名20歲男性在與家人團聚後，同樣也會在睡夢中突然驚醒，而在園區發生的經歷，仍會不斷的想起來。根據報導，專家也指出，許多人因遭受酷刑或目睹虐待，返回家園後會陷入恐慌、失眠和精神錯亂的狀態。

專家也提醒，詐騙業者會不斷變換伎倆，用感情、直播、遊戲或邀請『網路投資』來引誘受害者，這些犯罪者的每一步都很溫柔且循序漸進，讓受害者失去警戒。

聯合國估計，東南亞有數十萬人被困在這些網上詐騙中心，犯罪網路每年非法獲利高達數十億美元。

而柬埔寨警方記錄的資料更令人震驚：近60萬越南人曾捲入這些詐騙團夥。警方還表示，前往柬埔寨尋找「輕鬆高薪工作」的越南人數量正在增加，其中包括未成年人和有犯罪記錄的人。

