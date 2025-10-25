自由電子報
日媒評論半導體關鍵國 謝金河：五國股市狂飆印證「晶片力就是國力」

2025/10/25 11:22

財信傳媒董事長謝金河。（資料照）財信傳媒董事長謝金河。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕24日台灣股市休市，但這一天南韓，日本股市持續上漲，財信傳媒董事長謝金河在臉書PO文分享，日本媒體最近有一篇報導是半導體產業的關鍵五國，包含美國、台灣、南韓、日本、荷蘭，這幾個國家股市皆不斷創新高，印證了他先前所說的「晶片力就是國力」。

謝金河在臉書PO文表示，這當中有幾個焦點，一個是Nand Flash的鎧俠股價大漲19.13%，今年以來，鎧俠從1440漲到8870日圓，漲幅高達516%，成為日經指數最大的亮點，威力超過愛德萬測試。

另一個是南韓股市一直漲不停，南韓股市今年以來已經大漲64.27%，這個漲不停的力量來自海力士，海力士又帶動三星。海力士從73100韓元，漲到513000韓元，24日躍上50萬韓元大關，這個強大威力也讓三星從49900漲到99900韓元。這兩大記憶體股照亮南韓股市，也讓李在明的滿意度節節攀升。

謝金河指出，日本媒體最近有一篇報導是半導體產業的關鍵五國，從美國，台灣，南韓到日本和荷蘭。從股市來看，這五個國家的股市一直在創新高，而且都沒有停下來，這也印證了先前所說的「晶片力就是國力」，每個國家都有鎮山之寶，荷蘭是ASML，南韓是三星，海力士，日本有東京威力科創，愛德萬及鎧俠，台灣當然是台積電，美國代表性的是輝達，AVGO，AMD，還有眾多設備供應商。24日大漲11.44%的SanDisk，這次從27.8漲到187.36美元，也是快閃記憶體的重要成員。

謝金河續指，過去的記憶體上漲都像是一陣風，匆匆而來，匆匆而去，這次Ai改變供需結構，會不會形成一個長週期的循環？值得仔細看下去！從HBM形成的排擠，造成DDR5，DDR4的缺貨，到NAND Flash，SSD形成的缺貨效應，造成產業前所未見的景觀，買賣記憶體的群聯，威剛都成了大贏家。

謝金河直言，可惜的是台灣的記憶體產業在2015年受傷太重，這10年來投資不足，和國際一線大廠相差兩到三個世代，現在追趕不上，只能享受末梢神經的餘波盪漾，非常可惜。

