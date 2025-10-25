國際油價本週大漲 寫4個月來最強紀錄！

國際油價週五（24日）翻黑下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場懷疑，川普政府是否會嚴格執行對俄羅斯兩大石油公司的制裁措施，國際油價週五（24日）翻黑下跌，不過油價本週累計大漲超過7%，自6月中旬以來最大單週漲幅。

美國紐約西德州中級原油期貨價格下跌29美分或0.5%，收每桶61.50美元。

布蘭特期貨價格下跌5美分或0.1%，收每桶65.94美元。

《路透》報導，兩大指標原油本週上漲超過7%，創6月中旬以來最大單週漲幅。Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）說：「人們再次懷疑，這些制裁是否會像口頭上說的那麼嚴厲。」

美國總統川普週四宣布對盧克石油（Lukoil）和俄羅斯石油（Rosneft）實施制裁，藉此施壓俄羅斯總統普廷結束在烏克蘭的戰爭。這兩家公司合計占全球石油產量的5%以上，而2024年，俄羅斯是僅次於美國的全球第2大原油生產國。

知情人士透露，制裁已經讓中國4大煉油廠短期內暫停採購俄羅斯原油。業界人士也說，作為俄羅斯海運原油最大買家的印度煉油廠，將大幅削減俄油進口量。

科威特石油部長表示，石油輸出國家組織（OPEC）將準備提高產量，來彌補市場上的任何短缺。

美國表示已準備採取進一步行動，普廷則表示，這些制裁是「不友善的舉動」，不會對俄羅斯經濟造成重大影響，並強調俄羅斯在全球市場中的重要性。

英國上週對俄羅斯石油和盧克石油實施制裁，歐盟則批准第19輪對俄制裁方案，其中包括禁止進口俄羅斯的液化天然氣（LNG）。

此外，根據歐盟官方公報週四公布，歐盟將兩家總煉油產能達每日60萬桶的中國煉油商，以及中石油的貿易子公司「中油香港」（Chinaoil Hong Kong）納入俄羅斯制裁名單。

投資人還關注下週的「川習會」，川普將會晤中國國家主席習近平，努力緩解持續長時間以來的貿易緊張局勢，並結束一系列針鋒相對的報復措施。

