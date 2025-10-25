黃金高點爆崩後！恐摔破4000美元至「這價位」

週五（24日）黃金下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（24日）黃金下跌，儘管跌幅在美國公布比預期疲軟的通膨數據後收斂，但仍無助挽回本週頹勢，出現10週以來首度下跌，而專家指出，如果金價跌破4000美元，將有機會看到更劇烈的下跌，也就是每盎司3850美元。

黃金現貨價下跌0.2%，報每盎司4118.29美元，盤中稍早曾跌近2%；12月交割黃金期貨下跌0.2%，報每盎司4137.80美元。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，現貨黃金本週一曾觸及每盎司4381.21美元的歷史紀錄，但之後下跌超過6%，原因是投資人獲利了結，加上美中貿易緊張局勢有緩和的跡象，抑制了避險需求。

黃金本週累計下跌3%。獨立金屬交易商Tai Wong說：「由於9月核心消費者物價指數（CPI）的增幅低於預期，黃金和白銀回升，但仍無法完全抑制本週跌勢。價格走勢顯示，黃金、尤其是白銀，在盤整之前需要再走跌一陣子。」

美國勞工部週五公布，美國9月CPI年增3%，略低於經濟學家預期的3.1%增幅。

交易商預估，美國聯準會（Fed）幾乎篤定將在下周的會議上降息，並可望在12月再次降息。

與此同時，白宮週四證實，在美國對中國進口商品徵收額外關稅的最後期限到來之前，美國總統川普下週將會晤中國國家主席習近平。

Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）說：「如果金價跌破4000，我們將看到更劇烈的下跌，有可能跌到下1個支撐水準，也就是每盎司3850美元。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法