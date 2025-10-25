美股收盤》Fed有望再降息！道瓊站上47000點 台積電ADR漲1.45％

週五美股上漲創新高。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕由於通膨數據平淡，投資人對聯準會可能繼續降息、提振美國經濟，及提高股票估值抱持樂觀態度，美國股市週五收盤創下新高。道瓊工業指數

上漲472.51點、1.01%，至47207.12點，首次收在47000點以上。標普500指數上漲 0.79%，那斯達克指數上漲1.15%，費城半導體指數上揚1.89%，台積電ADR勁揚1.45%，收在294.96美元。

綜合外媒報導，美國勞工部統計局週五公布，9月美國消費者物價指數（CPI）年增3%，較8月的2.9%上升，但低於道瓊預期的3.1%增幅。這是自美國政府本月停擺以來，唯一公布的官方經濟數據，雖然通膨數據較前一月略高，但市場押注聯準會（Fed）下週政策會議再度降息的機率高達99%。

投資人預期進一步降息將刺激經濟，推動銀行股上漲，摩根大通、富國銀行和花旗集團等主要銀行股均上漲2%以上。下週預計將有超過170家美國公司公布財報，包括微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜和Meta等美股七巨頭公司。

此外，美國總統川普宣布終止與加拿大的貿易談判，指控安大略省使用一則「假」廣告，內容為前美國總統雷根 （Ronald Reagan） 發表對關稅的負面言論。不過美股週五漲勢顯然不受影響。

