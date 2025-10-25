台股本月漲幅6.6%，衝上全球第六強，投信法人強調，當前資金寬鬆，可望助漲股市（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕本週（10/20-10/23）台股恰逢光復節連假，大盤力守2萬7500點，一週加權指數漲229.89點，收27532.26點，漲0.84%。根據投信機構統計，本月以來，台股漲幅累計6.63%，漲幅已經衝上全球第六強，且長線趨勢仍正向；儘管，短期盤面因先前波段漲幅大，震盪將加劇，但長期企業獲利仍穩健，回檔是長線布局好契機。

回顧本週，在美股影響下，台股一度上衝逼近2萬8000點，創下歷史新高2萬7969.05點，不過，市場居高思危，儘管回吐部分漲幅，大盤仍站穩2萬7500點之上。五日均量4934億元，市場在回檔時量能急縮。

請繼續往下閱讀...

根據統計，10月以來，全球股市漲幅排名前七大依序為：「委內瑞拉」漲39.84%、「阿根廷」漲15.91%、「韓國」漲12.29%、「日經225」漲8.25%、「費城半導體」漲7.50%、「台灣加權」漲6.63%以及「芬蘭股市」漲6.06%；進一步檢視，台股本月漲幅仍相當強勁，擠入全球第六名行列，至於其他亞股也表現不俗，像是韓國及日本，10月漲幅也高居全球第三與第四名。

對此，台新主流基金經理人黃千雲表示，聯準會如預期於9月降息一碼，且因通膨尚未見到明顯提升，同時勞動市場有轉弱情勢，市場對聯準會今年底至明年降息預期大增，在資金寬鬆下，可望助漲全球股市中長線表現；市場陸續上修今明年獲利預期，在國際資金擁簇下，看好台股續創記錄。

展望後市，科技重點公司陸續公布財報，將奠定明年產業景氣方向，有機會凝聚市場資金主流族群，美國市場則需觀察關稅傳導至終端消費的影響，以及其他經濟數據的變化，短期盤面因先前波段漲幅大，震盪將加劇，但市場陸續上修今明年獲利預期，在國際資金加碼下，台股仍將挑戰史上最高記錄。

黃千雲指出，基本面部分，AI帶領產業升級的趨勢不變，GPU、ASIC陣營彼此競爭下，將有利於軟硬體設備升級，持續推升AI供應鏈業績動能，AI領域仍會是2026年投資主軸。

此外，各國國防預算提高，台灣也跟進，可望挹注相關供應鏈長期業績；類股方面看好AI受惠、高殖利率、營運轉機題材，包括：AI基建及應用相關個股，矽光、 Edge AI、機器人、半導體、CCL/PCB、散熱、低軌衛星、資安、國防及高殖利率股。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法