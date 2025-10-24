英特爾先進代工復活？傳14A製程表現已優於18A 明年進入風險試產

傳出英特爾14A製程表現已超越18A。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕科技媒體網站wccftech報導，在潛在客戶的參與研發下，英特爾14A（1.4奈米）製程的效能與良率已優於18A，而目前距離其風險試產（risk production）尚有1年時間。

英特爾7月提交美國證券交易委員會（SEC）的財報指出，如果該公司14A製程未能吸引主要外部客戶，或該製程未能達到關鍵里程碑，英特爾或許放緩，甚至撤銷14A以下製程技術的開發。

請繼續往下閱讀...

報導指出，英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）揭露14A製程的樂觀前景，該製程主要鎖定外部客戶。隨著14A晶片每一道里程碑，英特爾的潛在客戶皆獲得樣本試用，這意謂業界對該晶片興趣濃厚。

報導說，英特爾近期展示18A節點，然而對於英特爾的晶圓代工部門而言，14A晶片才是決定公司晶片製造雄心的「未來」。英特爾財務長辛斯納指出，14A的效能與良率已與18A相當，而且較正式的「風險試產」時間表整整提前了近1年。

報導說，這對英特爾的晶片製造努力而言，是項重磅消息，因為14A產品將決定這家美國晶片製造巨頭能否引領美國國內晶片市場，而且更重要的是，該晶片是聚焦外部客戶的產品，亦即英特爾將直接針對客戶的採用，而18A則是針對英特爾的內部產品。

除此之外，14A在各重要里程碑皆提供潛在客戶樣本，此舉讓客戶得以參與整個開發過程，並蒐集其回饋，以確保最終成果將轉化為代工訂單。報導說，由於英特爾計畫在2026年底進入風險試產，因此還有近1年的時間觀察14A的效能與良率能否符合預期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法