美9月CPI年增3％低於預期 市場押注聯準會降息機率99％

聯準會下週降息幾無懸念。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工部統計局24日公佈，9月美國消費者物價指數（CPI）年增3%，較8月的2.9％上升，但低於道瓊預期的3.1％增幅。這是自美國政府本月停擺以來，唯一公佈的官方經濟數據，雖然通膨數據較前一月略高，但市場押注聯準會（Fed）下週政策會議再度降息的機率高達99%。

數據顯示，9月CPI月增0.3％，低於8月以及預期的0.4％。報告顯示，9月通膨壓力相當溫和，汽油價格跳漲4.1％是導致通膨的最大原因，食品價格月增0.2％，大宗商品價格月增0.5％；能源價格年增2.8％、食品價格年增3.1％。

排除食品與能源的核心CPI月增0.2％、年增3％，分別低於8月以及預期的月增0.3％與年增3.1％。

TradeStation市場策略主管拉塞爾（David Russell）說，「通膨或許並未放緩，但其走高不再令人震驚」。

在所有其他經濟數據暫停發布後，這份延緩9天發布的報告不僅讓人得以一虧美國的經濟狀況，也是聯準會官員下週做出利率決策前，最重要的一份經濟數據。報告顯示，美國總統川普的關稅影響有限，儘管該影響尚未波及整個經濟。

荷蘭國際集團（ING）首席國際經濟學家奈特利（James Knightley）說，核心物價月增0.2％加上海關收取的關稅收入，「實際」關稅稅率可能僅10％。

他指出，跡象顯示「強勁的替代效應已經顯現，美國企業轉向低關稅國家採購商品，進口結構也隨之轉變，結果是企業更好消化比預期更溫和的成本上漲，對通膨影響也小於預期」。

他說，「預期實際關稅稅率最終將上升，商品價格將受到更大影響，但我們仍主張關稅將導致一次性的價格變化，而不會造成持久的通貨膨脹」。

芝商所數據顯示，市場押注99％機率聯準會將調降其基準利率，從目前的4％至4.25％區間，下降0.25個百分點（1碼），並預期12月再度降息1次。

