神達控股強化智慧製造佈局 斬獲GEA四大獎項

神達控股旗下神達電腦、神雲科技近年持續在工業電腦領域強化智慧製造能量。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達控股（3706）旗下神達電腦、神雲科技近年持續在工業電腦領域強化智慧製造能量，管理層表示，受惠於產線符合IPC-CFX-2591與IPC-HERMES-9852兩項國際標準，成就智慧工廠新典範，公司已取得由全球電子協會（GEA）頒發的四大獎項。

管理層觀察，旗下神達電腦此次獲頒「2024-2025 IPC亞洲標準化先鋒企業獎」、「2025亞洲卓越企業領導者獎」，而神雲科技則是拿下「IPC CFX Demo Line互聯工廠數據交換標準示範生產線」、「Smart Manufacturing CFX+HERMES Demo Line智能製造互聯示範生產線。

請繼續往下閱讀...

神達電腦數位發展中心資深副總姜易成，日前前往中國上海浦東參加IPC CEMAC電子製造年會，於「電子製造的數智化轉型升級」論壇上，代表神達電腦與神雲科技接受由GEA總裁暨執行長Dr. John W. Mitchell與GEA東亞區總裁肖茜女士分別頒發獎項。

姜易成說，集團打造亞洲第一條CFX加HERMES的生產線，採用了IPC的定義，以HERMES作為設備的水平通訊格式、CFX作為設備的垂直通訊協定，「用這樣的統一架構，簡化開發，讓數據透明化變得更容易」。公司至今已經取得部分進展，未來也會繼續擴大CFX和HERMES應用，讓生產自動化、智能化，發揮更好的成效。

神達控股認為，全球電子協會對神達的肯定，也是對智慧製造團隊、IT開發團隊、製造部門的工程師團隊們，以及合作事業夥伴們卓越貢獻的最高肯定。展望未來，智慧製造與人工智慧物聯網（AIoT）將更依賴對物理世界的即時感知、狀態監控與機器協同，最終目標是將數據的即時性、多樣性與實體世界的控制能力進行虛實整合。

神達控股強調，「數據驅動，標準引領」正是集團實踐智慧工廠願景的核心理念，此理念不僅為智能製造的推進奠定堅實基礎，更透過應用國際標準，目標為電子製造企業探索出具體的數位轉型路徑，進而為全球同業提供重要的借鑒與價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法