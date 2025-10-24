德微強化ESG策略收效 取得淨零產業競爭力卓越獎

德微從事二極體代工製造、買賣及相關晶圓銷售業務，近年持續強化集團ESG成效。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕分離式元件廠德微（3675）從事二極體代工製造、買賣及相關晶圓銷售業務，近年持續強化集團ESG成效，目前已順利取得第四屆淨零產業競爭力卓越獎，管理層表示，旗下產線主要為二極體自動化封裝產線及品管檢測設備段，業已依規申領污染排放許可證、繳納污染防治費用及設立環保專責單位人員。

德微表示，淨零產業競爭力卓越獎為國立中央大學台灣經濟發展研究中心與財團法人21世紀基金會共同主辦，第四屆首次擴大評選範圍，新增造紙業、半導體製造業及水泥業，與原有的鋼鐵業、塑膠業共同構成五大產業，共計116家上市櫃公司參與評比，最終選出43家企業獲獎，德微首次參與評選即獲肯定。

21世紀基金會能源中心召集人梁啟源指出，獎項依據個別企業財報、年報及永續報告書等公開資料，以密集度的觀念，量化評估企業溫室氣體排放、用水量及廢棄物處理的經濟效率，並考量再生能源建置與永續議題成效。若企業獲得第三方認證或參與國際倡議，也能獲得加分。目前AI快速發展與半導體及資通產業用電需求的攀升，使高效節能與綠色轉型成為台灣未來競爭力的關鍵。

二十一世紀基金會副董事長高思博則強調，希望透過本獎項建立「淨零產業競爭力指標」與公開表揚機制，協助企業自我檢視成效，並帶動整體產業鏈加速邁向淨零。台灣上市櫃公司近年面臨更嚴格的永續揭露規範，必須編製永續報告書、盤查溫室氣體、推動節能及建置再生能源系統；加上國內碳費制度與歐盟碳關稅的雙重壓力，若未及早因應，將面臨出口障礙與成本上升挑戰。根據過去幾屆評比結果，各企業在整體永續資訊揭露、資料品質以及淨零成效確實顯著提升。

