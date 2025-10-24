旅遊達人最愛東南亞3城市 他不推這城市超意外

旅遊達人推薦東南亞3城市，普吉島是其中之一。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕獨自環遊世界後，自助旅遊達人納維林 （Andre Neveling） 意識到沒有哪個地方能與東南亞相比。泰國普吉島、寮國龍坡邦（Luang Prabang）、越南胡志明市是他最喜歡的自助旅行城市。曾經對馬來西亞吉隆坡充滿好評的他，現在不推薦了。他指出，當地除了收緊音樂會和夜生活的規則，同性戀酒吧也不見了，變得很無聊。

納維林在《商業內幕》撰文稱，2010年，第一次去東南亞旅行，讓他大開眼界。作為一個年輕的南非人，才剛剛展開環遊世界之旅，但泰國和馬來西亞充滿活力的文化卻讓他留下深刻印象。

他說，當年的旅行激發了探索世界的渴望，15年後，已經遊歷38個國家，最後得出一個簡單的結論：沒有哪個地方能像東南亞一樣，提供如此引人入勝的多元性。他自稱「一次又一次地回到這片土地，通常都是獨自一人，最後在去年，選擇泰國作為我的家。」

納維林稱，多年來獨自旅行的經驗，深知每個國家都有亮點，但有些地方會成為畢生摯愛，有些則黯然失色。他跟據自身經驗，向其他旅客推薦3個東南亞城市，遺憾的是，「我現在建議你不要去其中一個。」

泰國普吉島、寮國龍坡邦（Luang Prabang）、越南胡志明市是他最喜歡的自助旅行城市。他稱自己在普吉島找到平靜與安寧，同時又可體驗泰國文化、美食和娛樂。

同時，他也推薦寮國龍坡邦，這座聯合國教科文組織世界遺產小鎮位於湄公河與南康河的交匯處，完美地平衡了心靈的寧靜、自然的美景和豐富的文化底蘊。越南胡志明市對納維林來說，則是一個充滿活力及驚喜的城市，喧囂卻魅力十足。

至於曾經是旅遊口袋名單的吉隆坡，納維林則顯得失望。他回憶第一次東南亞之旅來到吉隆坡，期間獨自徒步探索這座城市，盡情購物、狂歡，甚至差點錯過航班。

不過，當納維林在2023年再次重遊吉隆坡時，感到震驚。當年熟悉的吉隆坡，感覺已今非昔比。他說，近年來，馬來西亞根據其文化和宗教價值觀，收緊對音樂會和夜生活的監管，並強調自己很尊重當地的習俗，但沒想到事情會改變這麼大。

他也說，記憶中的同志俱樂部都消失了，找到一家僅存的變裝酒吧，氣氛很壓抑。獨自一人出去，感到無聊又與世隔絕。他很慶幸曾經體驗過這座城市，但近期不打算再重遊了。

納維林對於吉隆坡的看法與美國旅遊雜誌《Smart Travel Asia》看法不同，該雜誌9月評選「2025亞洲十大旅遊勝地」，泰國曼谷排行第1，日本東京、印尼峇厘島並列第2，泰國清邁排第3。至於馬來西亞吉隆坡、馬爾地夫則排在第8名。

