1張妻子留下「令人震驚」留言板照片！網友蓋樓文超瞎 點閱破750萬次

〔財經頻道／綜合報導〕1張妻子留下的令人震驚的留言板照片被發佈在X（推特）上，並迅速走紅，留言板照片上，原po文留言“我妻子離家出走了”，下面寫著“我要回娘家了”，留言區裡充斥著「我太擔心了，晚上睡不著覺」和「這種事讓人一驚一乍，然後又會心一笑，哈哈」之類的評論，網友大讚留言太有趣，截至發稿時間，這篇貼文的閱讀量已超過760萬次，按讚超過10萬次。

日媒報導，該貼文是由岐阜縣1家洗車和噴漆公司NEWFROG（@NEWFROG_kakeru）發布的。留言板照片上，留言“我妻子離家出走了”，下面寫著“我要回娘家了”。

1則用漂亮字體寫在白色留言板上的悲傷訊息，乍一看，文字有點嚇人，但仔細一看……留言板右下角寫著“晚上回來”，旁邊還有青蛙的插畫。真是讓人放心！

發文者還說：「如果這則訊息火起來，我想請老婆吃烤肉。」這篇貼文成功獲得10萬點讚，之後兩人果然按照約定出去吃了烤肉。當然，他真的請老婆吃了，真是暖心到最後。

回覆區裡，有人留言說：“哇，原來你寫得這麼好！”“光看插畫就知道關係真好！”“好搞笑！好平靜啊！（笑）！”“很有感覺！”“表情很重要，有和沒有差別很大！”“我超喜歡這種東西。”

還有一些評論對這些手寫留言表示溫暖，例如“社交媒體越來越流行，這種親情留言真是太好了”，“小時候，我小學放學回家，媽媽會給我留個紙條，上面寫著‘冰箱裡有零食！’，我特別喜歡。

