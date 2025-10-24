上流老人天花板？阿公阿嬤年砸300萬到處玩 真實身家不藏了

財務獨立、提早退休是許多人夢想。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》披露提早退休的長者生活，一對頂客族夫妻在50多歲就從軍隊退休，兩人無子女、無債一身輕，除了每年軍人退休金、傷殘津貼約35萬美元（約台幣1078萬），還有退休存款及股票投資等，價值約475萬美元（約台幣1.46億）。這對頂客族夫婦1年花10萬美元（約台幣308萬）到處旅行。他們已立好遺囑，將遺產留給近親和慈善機構。

報導指出，根據僱員福利研究所（EBRI）的數據，美國大約每5位退休人士，就有一位在55歲甚至更年輕的時候就離開職場，低於62歲的退休年齡中位數。

提前退休的生活其實和「財務獨立、提早退休（簡稱FIRE）」網紅們在社群媒體發布的那些經過精修的光鮮照片不太一樣。很多人退休是因為對自己的工作失去興趣，或者失業了。有些人是想減輕壓力或者追求愛好。還有些人則是出於照顧年邁親人的需求，不少人也經常再找一份兼職工作。

《華爾街日報》訪問了提早退休的人士，他們分享自己的財務狀況和生活方式，以及為何選擇提早離開職場？

維斯（Wes Weiner）是一名退役陸軍上校，55歲時退休。在那之前，他因為接種流感疫苗而出現嚴重的併發症，導致口齒不清和平衡問題。現年71歲的他幾乎完全康復，他和艾達（Ida Weiner）已經結婚40多年，2人沒有孩子。

艾達在43歲時則從陸軍退役，休息4年時間，然後又當了約6年的高級文職情報分析員，她在54歲時再次退休。現年68歲的她除了教孩子和老人游泳，也當志工。

這對夫婦每年旅行的花費10萬美元，1年家庭開支約9.3萬美元，比如房產稅。此外，他們每年向自己作為合夥人的公司再投資大約9.4萬美元。

他們沒有債務，每年有35萬美元的稅後收入，包括軍人退休金、傷殘津貼、社會保障金和來自合夥公司的投資收入。他們的個人退休帳戶還有100萬美元（約台幣3080萬），投資個股和股票基金約250萬美元（約台幣7700萬），在合夥公司則有125萬美元的投資（約台幣3850萬），前述三項資產加起來相當於台幣1.46億。

他們已經立好遺囑，將遺產留給近親和慈善機構，同時也環遊世界。維斯從退休以來已經在游輪上度過600多天，艾達也待了約300天。維納說，「現在就去旅行吧，因為天有不測風雲，人有旦夕禍福。」

