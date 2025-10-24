台積電日本熊本2廠簽約動工 主攻6奈米製程晶片

台積電日本熊本2廠簽約動土。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕日本經濟新聞（Nihon Keizai Shimbun）24日報導，台積電日本子公司日本先進半導體製造（JASM）與菊陽町政府簽訂廠址協議，將展開熊本2廠的興建工程。

報導說，熊本2廠總投資金額為2.1兆日圓（4200億台幣），預定2027年12月投產，主要生產6奈米製程晶片。日本政府計畫提供1.2兆日圓（2400億台幣）補貼台積電1廠與2廠的建設。

台積電熊本2廠位於2024年完工的1廠東側，面積約6.9萬平方公尺，員工人數1700人，與1廠相同。2廠將量產6奈米製程半導體，較1廠製程更先進。台積電計畫將2廠打造成為自動駕駛與其他應用的先進半導體生產中心。

台積電在16日的財報說明會宣佈，熊本2廠今年內動工的計劃不變。JASM在24日的簽約儀式後的記者會上說，「建設材料已運入廠址，進行準備工作，隨著簽約儀式完成，全面建設工程將展開」。

