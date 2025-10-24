目睹超商「意想不到景象」！讓旅日英國自由撰稿人直呼「太令人震驚了」。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在異國他鄉，面對不同的文化和語言，日常的小細節可能會帶來意想不到的驚喜，1名20多歲英國女自由撰稿人分享自己在日本便利商店目睹「意想不到景象」，讓她即「震驚」又「驚訝」。

日媒報導，現居日本的奧莉維亞（Olivia）表示，在抵達日本後不久，她就去了1家遍佈全城的便利商店。便利商店琳瑯滿目的商品和服務讓她驚嘆不已。 「英國的便利商店主要經營食品雜貨和日用品」，服務種類有限，大多數日本便利商店的商品種類繁多，從熱食到雜誌、化妝品，應有盡有。

奧莉維亞說，她第1次去日本便利商店，看到琳瑯滿目的熱食，讓她感到非常驚訝，然而，當時和她一起的朋友，卻平靜地向她解釋日本便利商店提供的豐富服務時，她再次被便利商店的多樣性所震撼。「各種熱食看起來都很美味，我真的很感動。但當朋友解釋如何使用ATM、如何接收包裹時，我開始有點擔心，心想『難道這些都得由便利店店員來處理嗎？』」她似乎也感受到了在琳瑯滿目的商品和服務背後，店員們肩負的重擔。

奧莉維亞以自己在日本的生活經驗為例，認為便利商店的多功能性是日本吸引人的一大亮點，她想與其他外國人分享。 「日本便利商店的商品種類非常豐富，有很多在我國找不到的有趣商品，所以我鼓勵大家去嘗試一下。但是，在使用不熟悉的服務時，如果有不明白的地方，一定要遵守禮儀，禮貌地詢問店員後再使用。」

對於奧莉維亞來說，日本便利商店就像「一個神奇的盒子，裡面可以找到任何你想要的東西」。她說，在享受便利的同時，重要的是要心懷感激，並以良好的禮儀使用便利商店。

在體驗了提供各種服務的日本便利商店後，奧莉維亞逐漸意識到便利商店的存在與當地居民的生活息息相關。「在日本，便利商店不僅是購物場所，更是為週邊居民提供便利的重要場所。我聽說，尤其是在農村地區，僅僅擁有1家便利商店就能為人們的生活帶來巨大的改變。」便利商店以其高度的便利性，已成為日本社會基礎設施的重要組成部分。

