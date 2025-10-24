北京也吃不到李嘉誠的港口了？巴拿馬1句話狠嗆長和

巴拿馬政府對長和旗下公司經營的巴拿馬運河2港口續約一事展開調查，並請求最高法院裁定合約違憲無效。圖為巴爾博亞港。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下長和集團3月宣布將巴拿馬運河等43座港口業務，此舉惹怒北京，使得這項出售案迄今未拍板。沒想到巴拿馬也出手了，審計長已請求最高法院對政府與長和子公司續簽合約展開調查，並請求最高法院裁定合約違憲無效。近日巴拿馬運河事務部部長伊卡薩（Jose Ramon Icaza）也開嗆，稱巴拿馬運河港口目前的特許經營商長和集團並沒有為該國服務。

長和旗下經營巴拿馬港口業務的子公司為Hutchison Ports PPC（PPC），而PPC是巴拿馬所有港口中唯一一家國家持股10%的公司，長和旗下和記港口持有剩餘的90%權益。

請繼續往下閱讀...

PPC在巴拿馬營運的港口有兩座，分別位於巴拿馬運河兩端，大西洋入口的克里斯托巴港（Cristobal）和太平洋一側的巴爾博亞港（Balboa），兩個港口的特許經營權初次簽訂是在1997年，在2021年獲續約25年。

長和集團3月宣布將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德和義大利阿彭特（Aponte）家族旗下MSC（地中海航運）所組成的投資團隊，北京氣炸，傳出要求讓央企-中國遠洋集團參與收購案，否則禁賣。

這項港口出售案演變地緣政治事件，而巴拿馬政府審計長Anel Flores也在今年7月30日公開要求，對長和集團旗下的巴拿馬港口公司進行調查，並請求最高法院裁定合約違憲無效。他說，「這份合約很糟糕，不僅偏袒一方還遭濫用，損害國家利益」，並稱巴拿馬才是這些港口的真正所有者。

根據《法新社》等外媒最新披露，巴拿馬運河事務部部長伊卡薩（Jose Ramon Icaza）在華盛頓的大西洋理事會上直指，「事實是，我們巴拿馬人並不認為長和（巴拿馬運河港口目前的特許經營商）符合巴拿馬的利益。」

他強調，這場爭端是一個非常好的機會，藉此建立更好的模式，在這種情況下，我們必須以巴拿馬海事局的身份介入，控制該特許權，同時又不造成供應鏈中斷。

他稱，另一種可能發生的情況是，巴拿馬在某個時候可以與長和達成協議，並有序地過渡這些港口特許權。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法