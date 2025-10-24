川普批廣告扭曲事實 擬終止與加拿大進行貿易談判

美國總統川普23日表示，他將終止與加拿大的「所有貿易談判」。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普23日晚間表示，他將終止與加拿大的「所有貿易談判」，原因是加拿大1則反對美國關稅的電視廣告「歪曲事實」。川普稱，該廣告是旨在影響美國法院裁決的「惡劣行為」。

根據美聯社報導，雷根（Ronald Reagan）總統基金會暨研究所23日早些時候在X上發文稱，加拿大安大略省政府製作的廣告「歪曲1987年4月25日時任美國總統雷根就自由和公平貿易問題向全國發表的演講」。該基金會補充，安大略省並未獲得基金會「使用和編輯該演講」的許可。

川普23日在社交媒體指出，雷根基金會宣布，加拿大欺詐性地使用一則虛假廣告，其中包含前美國總統對關稅發表負面言論。

川普聲稱，該廣告售價為7.5萬美元（約台幣230萬元），目的是干擾美國最高法院和其他法院的裁決。川普強調，關稅對美國國家安全和經濟至關重要，鑑於行為惡劣，美國將終止與加拿大的所有貿易談判。

加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）上週在X發佈該廣告的連結，聲稱安大略省在美國的新廣告宣傳活動已經啟動。福特還說「我們將竭盡所能，永不停止反對美國對加拿大徵收關稅。繁榮之路在於攜手合作。」

值得注意的是，川普的關稅政策打擊加拿大汽車產業，而該產業大部分總部就位於安大略省。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）辦公室尚未回應美聯社置評請求。

